3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиразработка и производство электроникиОтносительно доступный OnePlus Nord N10 ...
Новости Hardware

Относительно доступный OnePlus Nord N10 5G внешне будет похож на флагманский OnePlus 8T

Ожидается, что в скором времени семейство смартфонов OnePlus Nord пополнится двумя новыми моделями, одной из которых станет Nord N10, который при доступной цене сможет похвастаться поддержкой 5G.

gizmochina.com

gizmochina.com

Сегодня инсайдер, скрывающийся под ником Max J. который не раз становился источником достоверных утечек, опубликовал схематическое изображение задней панели грядущего Nord N10 5G. Согласно ему смартфон получит дизайн тыльной части, аналогичный недавно представленному OnePlus 8T. У новинки будут слегка загнутые края, а блок камеры получит прямоугольную форму со скруглёнными углами и разместится в верхнем левом углу задней панели. Подпись к твиту намекает на то, что смартфон будет доступен в синем цвете.

gizmochina.com

gizmochina.com

Ранее сообщалось, что OnePlus Nord N10 5G сможет похвастаться квадрокамерой с основным 64-Мп датчиком. По слухам, смартфон будет основан на процессоре Qualcomm Snapdragon 690, которому предстоит работать в связке с 6 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость накопителя составит 128 Гбайт. Предполагается, что дисплей устройства будет представлен 6,4-дюймовой Full HD+-матрицей с частотой обновления 90 Гц.

Предполагается, что OnePlus представит новое устройство 26 октября. Оно будет выступать в качестве конкурента Google Pixel 4a и Pixel 4a 5G. Ходят слухи, что Nord N10 5G можно будет купить по цене ниже $400.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
OnePlus уже разрабатывает следующее поколение флагманских смартфонов под кодовым названием Lemonade
OnePlus выпустит смартфон, посвящённый грядущей игре Cyberpunk 2077
OnePlus подтвердила скорый анонс «умных» наручных часов
Xiaomi представила самую быструю в мире технологию беспроводной зарядки смартфонов
Первым китайским смартфоном на базе Snapdragon 875 станет Xiaomi Mi 11
Рендеры Samsung Galaxy S21 и S21 Ultra демонстрируют новую камеру и безрамочный экран
Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: смартфон, утечка, слухи, oneplus, nord
смартфон, утечка, слухи, oneplus, nord
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
iPhone 12 разряжается за считаные часы при работе в сетях 5G 142
Сломавшиеся спутники Starlink от SpaceX сулят огромные проблемы для космоса 135
Гид по выбору монитора в 2020 году: всё только начинается 122
Ryzen 5 5600X уверенно обогнал Core i5-10600K в тестах SiSoftware 108

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Курс Bitcoin взлетел до максимума за этот год. Всё благодаря PayPal
Китайские компании во главе с Huawei всеми силами пытаются сорвать сделку NVIDIA и Arm
Обзоры камеры iPhone 12 Pro: самая совершенная на рынке, но стоит дождаться iPhone 12 Pro Max
AMD не соврала: процессоры Ryzen 5000 оказались быстрее предшественников более чем на 20 % в Geekbench
Microsoft начала развёртывание Windows 10 October 2020 Update для всех пользователей
Стратегия Humankind, отсылающая к Civilization, выйдет в апреле 2021 года 5 ч.
Гротескный хоррор от первого лица Scorn получил 14-минутный геймплейный ролик и ориентировочные сроки выхода 6 ч.
Сотни стримеров снова получили предупреждения от Twitch за музыку на трансляциях 6 ч.
Google ответила на обвинения в монополизме: все используют наш поисковик, потому что хотят, а не потому что вынуждены 6 ч.
Darkest Dungeon II выйдет в раннем доступе Epic Games Store в 2021 году 7 ч.
Стимпанк и стрельба от первого лица: новые слухи о следующей большой RPG от inXile Entertainment 7 ч.
Издательство Devolver Digital купило студию Croteam, известную по Serious Sam 8 ч.
Номад не выстоял: хакеры взломали Denuvo в Crysis Remastered 8 ч.
Единство противоположностей: ПК-версия Fortnite получила огромное обновление, чтобы сделать игру меньше 9 ч.
Детективная новелла Chicken Police о двух пернатых копах выйдет 5 ноября 9 ч.
Acer представила свой первый хромбук на процессоре Qualcomm Snapdragon 7c 2 ч.
Acer будет продавать фирменные вентиляторы Predator FrostBlade отдельно от компьютеров 2 ч.
Фото сквозь пиво: объектив 35-мм плёночной камеры Lomography HydroChrome можно заполнить жидкостью 3 ч.
Новая статья: Обзор и тест процессорного кулера Arctic Freezer 50: прямой контакт атакует! 3 ч.
У IBM третий квартал подряд снижается выручка, а реструктуризация может привести к сокращению 20 тыс. рабочих мест 5 ч.
Cisco представила SD-WAN маршрутизаторы Catalyst 8000 Edge для границы сети 6 ч.
Представлены очки MOBA Razer Edition, которые защитят глаза от вредного синего света монитора 6 ч.
Относительно доступный OnePlus Nord N10 5G внешне будет похож на флагманский OnePlus 8T 6 ч.
Project Apex: всё-как-сервис от Dell Technologies 7 ч.
Acer расширила серию бизнес-ноутбуков TravelMate тремя моделями на процессорах Tiger Lake 8 ч.