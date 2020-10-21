Относительно доступный OnePlus Nord N10 5G внешне будет похож на флагманский OnePlus 8T

Ожидается, что в скором времени семейство смартфонов OnePlus Nord пополнится двумя новыми моделями, одной из которых станет Nord N10, который при доступной цене сможет похвастаться поддержкой 5G.

Сегодня инсайдер, скрывающийся под ником Max J. который не раз становился источником достоверных утечек, опубликовал схематическое изображение задней панели грядущего Nord N10 5G. Согласно ему смартфон получит дизайн тыльной части, аналогичный недавно представленному OnePlus 8T. У новинки будут слегка загнутые края, а блок камеры получит прямоугольную форму со скруглёнными углами и разместится в верхнем левом углу задней панели. Подпись к твиту намекает на то, что смартфон будет доступен в синем цвете.

Ранее сообщалось, что OnePlus Nord N10 5G сможет похвастаться квадрокамерой с основным 64-Мп датчиком. По слухам, смартфон будет основан на процессоре Qualcomm Snapdragon 690, которому предстоит работать в связке с 6 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость накопителя составит 128 Гбайт. Предполагается, что дисплей устройства будет представлен 6,4-дюймовой Full HD+-матрицей с частотой обновления 90 Гц.

Предполагается, что OnePlus представит новое устройство 26 октября. Оно будет выступать в качестве конкурента Google Pixel 4a и Pixel 4a 5G. Ходят слухи, что Nord N10 5G можно будет купить по цене ниже $400.