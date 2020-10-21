Гротескный хоррор от первого лица Scorn получил 14-минутный геймплейный ролик и ориентировочные сроки выхода

Независимая студия Ebb Software по случаю скорой премьеры Xbox Series X и S предоставила порталу GameSpot продолжительный геймплейный ролик своего хоррора от первого лица Scorn.

Впрочем, сама Scorn к запуску новых консолей Microsoft не подоспеет: как подтвердили разработчики, проект поступит в продажу в 2021 году. Более точные сроки релиза станут известны позднее.

Почти 14-минутный отрывок игрового процесса, по словам журналиста GameSpot, позволяет взглянуть на уже «практически окончательный» внешний вид предстоящего ужастика.

В GameSpot отмечают, что ролик был записан на Xbox Series X. Видео демонстрирует гротескные локации, которые предстоит исследовать пользователям, а также несколько видов органического оружия.

В Scorn пользователь оказывается в кошмарном биомеханическом мире, состоящем из взаимосвязанных локаций. Будучи отчасти метроидванией, игра предлагает нелинейное исследование окружения.

По словам разработчиков, внешний вид Scorn был напрямую вдохновлён работами художников Ханса Рудольфа Гигера (Hans Rudolf Giger) и Здзислава Бексиньского (Zdzislaw Beksinski).

Scorn создаётся для PC (Steam, GOG, Windows 10), Xbox Series X и Xbox Series S. Первоначально предполагалось, что игра также выйдет на консолях текущего поколения, но эти версии Ebb Software отменила.