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Google ответила на обвинения в монополизме: все используют наш поисковик, потому что хотят, а не потому что вынуждены

Google опубликовала открытое письмо в ответ на иск Министерства юстиции США о нарушении антимонопольных законов. Компания отвергла обвинения и заявила, что пользователи выбирают их поисковую систему по собственному желанию, а не из-за отсутствия аналогов.

Google

Google

Корпорация утверждает, что иск Минюста может только навредить потребителям, потому что инженеры Google постоянно работают над улучшением поиска. По их мнению, требования властей основаны на спорных аргументах, а их исполнение может привести к снижению качества услуг и повышению цен на смартфоны.

«Как и другие предприятия, мы платим за продвижение наших услуг. Это тоже самое, когда производители зерновых доплачивают супермаркету за размещение их товара на уровне глаз покупателя, вместо угла на полке. Что касается цифровых услуг, то у купленных устройств тоже есть своеобразные полки. У мобильных устройств эту полку контролирует Apple, а также такие компании как AT&T, Verizon, Samsung и LG. У настольных ПК контроль принадлежит Microsoft. Мы ведём переговоры со многими компаниями, но давайте проясним — наши конкуренты легко доступны, если вы хотите использовать их сервис», — утверждает Google.

В качестве примера компания указала, что пользователи могут легко поменять поисковую систему за несколько действий. Кроме этого, в браузере Google Chrome тоже доступна смена поисковой системы. Разработчик также отметил, что на устройствах с Windows предустановлен браузер Edge с поисковой системой Bing.

Что касается устройств на Android, то у Google подписаны рекламные соглашения с производителями устройств. Контракты предполагают не только распространение сервисов компании, но и бесплатное использование Android. По их словам, это позволяет снизить стоимость устройств. Кроме этого, пользователи часто загружают сторонние браузеры через магазин приложений.

Google отметила, что одним из ключевых утверждений в иске Минюста является недостаточная опытность американцев в использовании сервисов. Компания отвергла это заявление, пояснив, что за 2019 год было загружено более 204 миллиардов приложений. Многие из них не предустановлены на Android — Instagram, Spotify, Snapchat и другие.

«Мы понимаем, что успех привлекает пристальное внимание, но мы стоим на своём. Антимонопольный закон призван способствовать инновациям и помогать потребителям, а не менять правила игры в пользу конкретных конкурентов или затруднять доступ людей к желаемым услугам. Мы уверены, что суд решит, что этот иск не соответствует фактам», — говорится в заключении письма.

Минюст США подал в суд на Google 20 октября. Ведомство утверждает, что компания использовала доминирующее положение на рынке для распространения своих продуктов. Министерство считает, что одним из инструментов стала операционная система Android, которая обязывает производителей предустанавливать сервисы Google.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, ПО для мобильных устройств, Приложения для Android,
Теги: google, иск, суд, судебное разбирательство, антимонопольный
google, иск, суд, судебное разбирательство, антимонопольный
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