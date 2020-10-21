Представлены очки MOBA Razer Edition, которые защитят глаза от вредного синего света монитора

Хотя Gunnar Optiks и Razer сотрудничали и раньше, MOBA Razer Edition станут первыми игровыми очками, ориентированными в первую очередь на молодёжь и подростков. Gunnar поняла, что молодые люди являются одной из основных демографических групп, о которых часто забывают производители подобных аксессуаров.

По заявлениям Gunnar, новые очки с технологией «естественного фокуса», блокируют 65 процентов синего света и предотвращают сухость глаз, а также другие симптомы, вызванные длительным воздействием компьютерного экрана. Благодаря тонким и лёгким дужкам, разработанным для комфортного использования с гарнитурой, аксессуар не будет отвлекать геймеров от игрового процесса.

К тому же весят очки всего 21 грамм, так что дискомфорта от их долгого ношения быть не должно. Приятным бонусом станет чехол для очков с символикой Razer и салфетка для их чистки, упакованная в фирменную коробку Razer, что, безусловно, порадует поклонников марки. На очки распространяется годовая гарантия.

MOBA Razer Edition — новейшее семейство игровых очков от Gunnar Optiks, которое, одновременно, является одним из самых доступных. Предыдущая совместная модель с Razer, RPG Razer Edition, стоила $99 за пару, а созданный в сотрудничестве с Ubisoft аксессуар продавался за $80. Очки MOBA Razer Edition со стандартными линзами с янтарным оттенком обойдутся всего в $50. В то же время, стоимость рецептурных моделей будет колебаться в пределах от $200 до $400.