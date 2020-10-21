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Сотни стримеров снова получили предупреждения от Twitch за музыку на трансляциях

Похоже, что площадка Twitch начала массовую рассылку предупреждений для стримеров, которые нарушают Закон об авторском праве, используя музыку на своих трансляциях. Об этом сообщил инсайдер Род Бреслау (Rod Breslau), который опубликовал у себя в микроблоге Twitter часть письма от администрации площадки с соответствующим предупреждением о нарушении DMCA.

По словам Бреслау, такое письмо получили уже сотни стримеров Twitch. В нём сообщается, что они нарушали на трансляциях условия DMCA, которое регулирует использование лицензионного контента. При этом никаких доказательств, подтверждающих это, площадка в письме не предоставляет. В сообщении платформа также намекает, что это письмо является «последним предупреждением».

«Сообщаем вам, что ваш канал получил одно или более уведомлений об удалении контента в связи с DMCA и что на данный момент контент, в котором были обнаружены нарушения, был удалён. Мы понимаем, что такими действиями лишаем вас возможности отправить встречное уведомление или же получить разрешение на использование контента от правообладателя. Принимая это во внимание, мы выдаём вам разовое предупреждение и тем самым даём шанс изучить Закон об авторском праве и ознакомиться с инструментами, которые вы можете использовать для того, чтобы управлять контентом на своём канале», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, 8 июня стриминговая площадка Twitch обновила условия использования музыкального контента, который не принадлежит автору канала, и начала активно применять Закон об авторских правах (DMCA). Запрет распространяется на воспроизведение оригинальных музыкальных треков, караоке, каверов и диджейские сеты.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, игры,
Теги: twitch, авторские права, стриминг
twitch, авторские права, стриминг
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