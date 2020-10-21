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Стратегия Humankind, отсылающая к Civilization, выйдет в апреле 2021 года

Amplitude Studios и SEGA выпустили новый трейлер Humankind — пошаговой стратегии, которая отсылает к серии Civilization. В нём разработчики огласили месяц релиза игры: она выйдет в апреле 2021 года на ПК (Steam и Epic Games Store) и в Google Stadia. А вот точную дату запуска создатели пока не указали.

Свежий ролик демонстрирует перемещение юнитов на глобальной карте и раскрывает главные особенности проекта. Видео также содержит цитаты из превью Humankind от западных профильных изданий.

Параллельно с публикацией трейлера открылись предварительные заказы стратегии. Правда, сейчас можно приобрести только более дорогое Deluxe-издание. В него входят дополнительные материалы в виде постера, цифрового саундтрека и набора «Нотр-Дам», который включает одноимённую достопримечательность и внутриигровые события, связанные с ней. А за приобретение Humankind до релиза предусмотрены отдельные бонусы: аватар и косметические предметы для профиля игрока. Стандартное издание стратегии станет доступно в день релиза.

Напомним: в Humankind пользователи возглавляют избранное племя, развивают его и проводят через разные исторические эпохи. Комбинируя различные культурные элементы, игроки смогут создать собственную цивилизацию.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Стратегия,
Теги: humankind, amplitude studios, sega, стратегия
humankind, amplitude studios, sega, стратегия
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