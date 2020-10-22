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Сегодня состоится презентация смартфонов Mate 40 — последних флагманов Huawei

Уже сегодня в 15:00 компания Huawei представит долгожданные флагманские смартфоны серии Mate 40, которые, из-за американских санкций, могут стать последними флагманами компании. Тем не менее, согласно утечкам, смартфоны предложат пользователям действительно выдающиеся возможности и похвастаются камерами, которые способны затмить флагманские устройства других производителей, в том числе и новые iPhone 12.

Все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию новых смартфонов на официальном YouTube-канале Huawei Mobile. Достоверно известно, что смартфоны серии Mate 40 будут основаны на флагманском чипсете HiSilicon Kirin 9000, выполненном по нормам 5-нм техпроцесса.

В семейство, как предполагается, войдёт четыре устройства: Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Plus и Mate 40 Porsche Design RS. Согласно слухам, смартфоны будут отличаться между собой дизайном и характеристиками блока основной камеры. Базовый Mate 40 и Mate 40 Pro, как предполагается, получат тройные модули круглой формы. Mate 40 Pro Plus предложит пользователям четыре объектива на прямоугольной площадке, а шестиугольный модуль Mate 40 Porsche Design разместит целых пять датчиков.

Важно отметить, что оболочка EMUI 11, которая будет использоваться в новых флагманах, основана на Android 10, а не актуальной Android 11, что может быть связано с американскими санкциями. Тем не менее, пользователи этих устройств одними из первых получат доступ к обновлению до операционной системы Harmony OS собственной разработки компании, которая начнёт распространяться в следующем году.

Среди прочих технических характеристик Mate 40 стоит отметить объём оперативной памяти, который, согласно утечкам, составит 8 Гбайт. Ранее также сообщалось, что разрешение дисплея Mate 40 Pro составит 2772 × 1344 пикселей. Предполагается, что смартфоны серии Mate 40 будут оснащаться Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 и модулями NFC. Некоторые источники сообщют о поддержке 65-Вт быстрой зарядки, которая сможет зарядить смартфоны всего за один час.

О ценах и доступности грядущих флагманских смартфонов Huawei мы сообщим непосредственно после их презентации.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: мероприятие, презентация, слухи, анонс, huawei
мероприятие, презентация, слухи, анонс, huawei
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