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Курс Bitcoin взлетел до максимума за этот год. Всё благодаря PayPal

Стало известно о том, что курс биткоина сегодня обновил годовой максимум и случилось это после того, как платёжная система PayPal объявила о добавлении функций для совершения операций по покупке и продаже криптовалют. На этом фоне курс биткоина подскочил на 8 % до отметки в $12 817, что является рекордным достижением с июля 2019 года. Ранее в этом году курс биткоина достигал $12 473.

Источник отмечает, что стоимость первой криптовалюты только на этой неделе выросла более чем на 11 %. Во вторник цена одного биткоина превысила отметку в $12 000, а новость от PayPal о начале работы с криптовалютами стала толчком к дальнейшему росту. Согласно имеющимся данным, PayPal позволит своим пользователям покупать, хранить и продавать криптовалюту. Причём не только Bitcoin, но также Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin. Кроме того, в дальнейшем появится возможность оплаты покупок с помощью криптовалюты в 26 млн торговых точек, использующих PayPal.

Стоит отметить, что некоторые другие компании из финансовой сферы стали обращать больше внимания на цифровые активы. Ранее в этом месяце американская компания Squre, занимающаяся разработкой решений для приёма и обработки цифровых платежей, приобрела 4709 биткоинов за $50 млн, заявив, что криптовалюта может стать «более распространённой валютой» в будущем. В августе инвестиционный холдинг Fidelity организовал свой первый фонд, ориентированный на биткоины.

Что касается первой криптовалюты, то с начала 2020 года её стоимость увеличилась примерно на 75 %. В марте курс биткоина опускался до отметки в $3800, но с тех пор он достаточно уверенно растёт.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: биткоин, криптовалюта, bitcoin
биткоин, криптовалюта, bitcoin
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Курс Bitcoin взлетел до максимума за этот год. Всё благодаря PayPal
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