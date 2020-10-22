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Ubisoft Connect — новая платформа Ubisoft, объединяющая все сервисы компании

Компания Ubisoft представила обновлённую систему сервисов, которая объединит Uplay и Ubisoft Club — Ubisoft Connect. Её запуск состоится одновременно с выходом Watch Dogs: Legion, 29 октября. Система Ubisoft Connect будет интегрирована во все недавно вышедшие и будущие проекты издателя. Она позволит использовать внутриигровые и социальные функции Ubisoft на всех платформах, в том числе облачных сервисах.

«Десять лет назад компания Ubisoft стала одной из первых компаний, которые разрабатывали дополнительные сервисы и социальные функции для большего удобства игроков. Опираясь на это наследие, мы стараемся претворить в жизнь наше видение того, каким должно быть сообщество игроков со всего мира, и предоставить нашим пользователям максимум преимуществ», — заявил Шарль Уто (Charles Huteau), креативный директор проекта Ubisoft Connect.

Подобно существующей Ubisoft Club, в Ubisoft Connect будет реализована система испытаний сообщества, за выполнение которых даются очки Units. Их можно обменять на награды вроде оружия, костюмов и расходуемых предметов в играх. Кроме того, в её рамках пользователи смогут общаться между собой, просматривать новости друзей, получать советы или подсказки по прохождению, а также получать доступ к персональной статистике и сравнивать её с показателями других геймеров.

С Ubisoft Connect компания намерена сделать межплатформенные функции нормой — чтобы геймеры не зависели от одной платформы. В связи с этим в Assassin’s Creed Valhalla, Immortal Fenyx Rising и Riders Republic прогресс будет общим для всех платформ и сервисов. Подробности того, как функция будет работать, издатель не сообщил.

«Новая игровая эпоха — это не только технический прогресс и усовершенствованная графика. От лица разработчика и издателя мы хотим сделать игровой процесс более гибким и универсальным; предоставить пользователям свободу играть с теми, с кем им хочется, и делать это на любом устройстве, — сказала Стефани Перотти (Stéphanie Perotti), вице-президент отдела сетевых сервисов Ubisoft. — Ubisoft Connect — это то, каким мы видим игровой процесс без ограничений. Система призвана не только облегчить переход между поколениями и платформами, но и стать отправной точкой для дальнейшей разработки новых сервисов, ориентированных в первую очередь на игрока».

Примечательно, что в честь запуска Ubisoft Connect компания бесплатно разблокирует более тысячи наград Ubisoft Club.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Xbox, PlayStation, Nintendo, Облачные игровые платформы,
Теги: ubisoft, ubisoft connect, uplay
ubisoft, ubisoft connect, uplay
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