Фото сквозь пиво: объектив 35-мм плёночной камеры Lomography HydroChrome можно заполнить жидкостью

У новейшей панорамной плёночной 35-мм камеры Lomography HydroChrome Sutton’s Panoramic Belair Camera есть необычная особенность. В линзу камеры можно налить жидкость, чтобы добавить эффекты к снимкам. Компания отмечает, что можно получить фотографии с «винтажной эстетикой, размытыми тонами и светящимся размытием», добавив в объектив прозрачную воду или другие жидкости, исходя из творческих задач. Это определённо понравится ценителям современного искусства.

Компания выпустила руководство по жидкостям, чтобы показать, как на практике влияют те или иные среды, — в идеале, речь идёт о водорастворимых веществах, не содержащих частиц, таких как акварельная краска или пищевой краситель. Можно использовать даже чай или кофе, но спирт, клей, масляные растворы и едкие вещества, скорее всего, повредят линзу.

Как отмечает Peta Pixel, это не первая камера Lomography с линзой, заполняемой жидкостью. Компания представила эту идею в картонной камере LomoMod №1, которую выпустила в прошлом году. В ней использовалась фотоплёнка типа 120 вместо стандартной 35-мм. По сути, HydroChrome переносит эту концепцию в более прочный корпус Belair и на более привычный носитель.

HydroChrome имеет объектив с фиксированным фокусом и диафрагмой f/11, хотя можно переключиться на значения диафрагмы f/16, f/22, f/32 и f/168. Похоже, это интересный (хотя, признаемся, весьма странный) способ вручную добавить фильтры в стиле Instagram к аналоговым 35-мм снимкам. Предварительные заказы на HydroChrome стоимостью 79 евро уже открыты.