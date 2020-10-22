Acer будет продавать фирменные вентиляторы Predator FrostBlade отдельно от компьютеров

Использующиеся исключительно в составе игровых десктопов серии Predator фирменные вентиляторы охлаждения Predator FrostBlade от компании Acer станут независимым продуктом. Тайваньский производитель решил продавать их на европейском рынке, в странах Среднего Востока, а также в Африке.

Размер вентиляторов охлаждения Predator FrostBlade составляет 120 мм. В их основе используется гидродинамические подшипники. Они могут работать с обычной и адресуемой RGB-подсветкой и оснащены антивибрационными подкладками.

Acer Predator FrostBlade готовы предложить весьма конкурентоспособные технические характеристики. Их максимальная скорость вращения составляет 1530 об/мин, что позволяет обеспечить воздушный поток на уровне 50,47 CFM (кубических футов в минуту). Заявленный уровень статического давления составляет 1,73 мм водного столба. При этом вентиляторы сохраняют низкий уровень шума, не превышающий 24 дБА.

К сожалению, производитель не озвучил стоимость вентиляторов Predator FrostBlade, однако сообщил, что в продажу новинка поступит в следующем месяце.