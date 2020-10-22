Стартовало тестирование ПК-версии Halo 4 и кроссплея с Xbox One

Студия 343 Industries объявила о запуске первого бета-тестирования ПК-версии Halo 4 в рамках сборника Halo: The Master Chief Collection. Игроки могут проверить работу всех режимов научно-фантастического шутера, включая кампанию, мультиплеер, Firefight, «Кузницу» и «Спартанские операции».

В рамках первого этапа тестирования Halo 4 разработчики также проверят межплатформенную функцию. Игроки на ПК и Xbox One смогут участвовать в одних и тех же матчах мультиплеера, режимов Firefight и «Кузница». Кампания и «Спартанские операции» пока не поддерживают кроссплей между платформами. В игре появились возможности выбора региона сервера, текстовый чат и функции модерации, а также продвинутые настройки графики. Кроме того, в Halo 4 на Xbox One будет добавлен регулятор угла обзора.

Для участия в тестировании Halo 4 нужно зарегистрироваться в программе Halo Insider на официальном сайте Halo Waypoint. Но, возможно, вы уже не попадёте на данный этап «беты». Когда выйдет Halo 4 на ПК, неизвестно. Учитывая, что бета-тестирование уже началось, релиз состоится очень скоро.