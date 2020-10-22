Acer представила свой первый хромбук на процессоре Qualcomm Snapdragon 7c

Компания Acer представила ультракомпактный портативный компьютер Chromebook Spin 513 на базе Chrome OS. Новинка обладает компактным корпусом, высокой производительностью и автономностью, а также способностью работать в сетях связи 4G LTE. Но её ключевая особенность заключается в том, что она основана на ARM-процессоре Qualcomm.



Новинка может похвастаться тонким и надёжным корпусом. Верхняя крышка выполнена из алюминия, а экран и тачпад защищены стеклом Corning Gorilla Glass. В наличии 13,3-дюймовый дисплей, выполненный по технологии IPS и поддерживающий разрешение формата Full HD. Дисплей обрамлён тонкими рамками, благодаря чему соотношение площади экрана к фронтальной поверхности корпуса равно 78 %.

В конструкции имеется пара встроенных микрофонов, обеспечивающих качественный звук во время видеоконференций или при взаимодействии с голосовым помощником. Покупателям будет доступна версия устройства с подсветкой клавиатуры, благодаря чему взаимодействовать с хромбуком будет удобно даже при плохом освещении.

Аппаратной основой новинки стала вычислительная платформа Qualcomm Snapdragon 7c, построенной на базе 8-нм процессора с восемью вычислительными ядрами Kryo 468. За обработку графики отвечает встроенный адаптер Adreno 618. Ноутбук может нести до 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и накопитель ёмкостью до 128 Гбайт. По данным производителя, Spin 513 способен функционировать без подзарядки до 14 часов.

Конфигурация дополняется модулем 4G LTE, который обеспечивает непрерывный доступ в Сеть. Беспроводное подключение обеспечивают адаптеры Wi-Fi 802.11ac с поддержкой технологии 2×2 MIMO и Bluetooth 5.0. В наличии пара полнофункциональных портов USB Type-C с поддержкой USB 3.2 Gen 1, подключением к DisplayPort через USB-C и зарядкой по USB. Кроме того, предусмотрен интерфейс USB Type-A. Хромбук весит всего 1,2 кг, а толщина корпуса равна 15,55 мм.

Отметим, что Acer также представила версию Chromebook Enterprise Spin 513, которая отличается от базовой модели наличием разблокированных функций Chrome OS, которые направлены на обеспечение безопасной работы корпоративных клиентов. Что касается доступности и цены, то обе версии устройства появятся в продаже в начале следующего года. Стоимость базовой версии хромбука начинается от €429, тогда как за вариант для бизнес-сегмента придётся заплатить не менее €699.