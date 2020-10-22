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Разбирательство вокруг Rune II продолжается: теперь обвиняются Bethesda и ZeniMax

Издатель Rune II, компания Ragnarock Game, добавил ZeniMax Media, Bethesda Softworks и Roundhouse Studios к иску против бывших ключевых сотрудников студии Human Head, обвинив их в преднамеренном саботаже двух игр, которые они разрабатывали.

Первоначально иск был подан в прошлом году против Human Head Studios и трёх её соучредителей за мошенничество и нарушение контракта после закрытия студии через день после запуска Rune II, игры, которую она разработала для компании Ragnarok Game. Human Head за считанные дни преобразовалась в Roundhouse Studios — новую студию Bethesda Softworks.

Теперь Ragnarok Game расширила иск, включив в него ZeniMax Media и Bethesda Softworks и заявив, что с конца лета прошлого года они вступили в сговор с Human Head Studios. В деле не упоминается материнская компания ZeniMax — Microsoft, которая приобрела ZeniMax Media в прошлом месяце.

«Совершенно недобросовестно и нарушив договорные требования о конфиденциальности, Human Head тайно предоставила Bethesda и ZeniMax ″ключи″, которые позволили ей играть в конфиденциальную предварительную версию Rune II, — говорится в иске. — Это позволило Bethesda и ZeniMax лично увидеть угрозу, которую Rune II представляет для их популярной франшизы Skyrim/Elder Scrolls».

Согласно заявлению Ragnarok Game, ZeniMax Media сформировала дочернюю компанию Roundhouse Studios за две недели до запуска Rune II и скрытно присвоила оборудование студии. В иске отмечается, что так посторонними людьми были получены коммерческие секреты, принадлежащие Ragnarok Game. В частности, исходный код и материалы для двух игр, для создания которых она наняла Human Head Studios: Rune II и Oblivion Song. Последняя основана на серии комиксов Роберта Киркмана (Robert Kirkman), автора «Ходячих мертвецов» (The Walking Dead, — ориг.).

В иске ZeniMax Media, Bethesda Softworks и Roundhouse Studios также обвиняются в том, что они «злонамеренно держали [исходный код Rune II] в заложниках в течение нескольких месяцев», не позволяя Ragnarok Game работать над игрой и поддерживать её после запуска.

Кроме того, в документах утверждается, что ZeniMax Media приказала Roundhouse Studios прекратить работу над названными выше играми Ragnarok Game с целью «обеспечить максимальный ущерб Rune II и защитить франшизу Skyrim». Для этого компания отправила ведущего разработчика Rune II Кристофера Райнхарта (Christopher Rhinehart) в командировку, чтобы он был недоступен в период запуска проекта.

«ZeniMax и Bethesda сознательно и намеренно вынудили Human Head нарушить свои обязательства в отношении Oblivion Song и Rune II и, по действующим инструкциям ZeniMax, Human Head рассчитала время обнародования своего плана по нанесению максимального ущерба», — утверждает Ragnarok Game в иске.

В настоящее время Ragnarok Game сформировала новую студию для продолжения работы над Rune II. В то же время Oblivion Song находится в «плачевном состоянии» и от проекта, скорее всего, придётся отказаться. Свой ущерб компания оценивает не менее чем в $100 миллионов.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик,
Теги: rune ii, zenimax media, bethesda softworks, ragnarok game, roundhouse studios
rune ii, zenimax media, bethesda softworks, ragnarok game, roundhouse studios
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