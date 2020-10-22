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Экипаж длительной экспедиции МКС-63 вернулся на Землю

Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что на Землю благополучно вернулся экипаж 63-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) в составе космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавта NASA Кристофера Кэссиди.

Изображения Роскосмсоа

Изображения Роскосмсоа

Названный экипаж отправился на орбиту 9 апреля нынешнего года на корабле «Союз МС-16». Старт был осуществлён при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а» с площадки № 31 космодрома Байконур.

Таким образом, длительность полёта участников экспедиции составила около 196 суток. За время работы экипажа были проведены десятки экспериментов из самых различных областей науки по российской научной программе — медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы и др.

Сегодня ночью, 22 октября 2020 года, в 02:32 по московскому времени корабль «Союз МС-16» в штатном режиме отстыковался от российского сегмента МКС и перешёл в режим автономного полёта. В 05:00 произведено включение двигательной установки корабля на торможение, а спустя 54 минуты — в 05:54:12 по московскому времени — спускаемый аппарат приземлился в 147 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан).

«Сегодня же Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера доставят спецбортом на аэродром Чкаловский (Московская область). В течение нескольких недель они будут находиться в Комплексе предстартовой подготовки и послеполётной реабилитации космонавтов (астронавтов) в Звёздном городке. За состоянием здоровья российских членов экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-16" будут наблюдать врачи», — говорится в сообщении Роскосмоса. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, российская наука и промышленность,
Теги: мкс, космос, наука, россия, союз
мкс, космос, наука, россия, союз
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