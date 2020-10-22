Клавиатура и мышь из набора Lenovo Yoga Life не нуждаются в проводах

Компания Lenovo представила комплект Yoga Life из клавиатуры и мыши с беспроводным подключением к компьютеру. Устройства ввода рассчитаны прежде всего на повседневную офисную работу.

Клавиатура имеет полноразмерный формат: в правой части предусмотрен блок цифровых кнопок. Сами клавиши получили «плавающий» дизайн. Функциональные кнопки могут использоваться для управления мультимедийным плеером и выполнения часто используемых команд. Габариты составляют 416 × 140 × 26 мм, вес — 620 г.

Мышь наделена оптическим датчиком с разрешающей способностью 1600 DPI (точек на дюйм). Корпус имеет симметричную форму с размерами 105 × 62 × 37 мм, а весит манипулятор 83 г.

Обмен данными с компьютером осуществляется через небольшой приёмопередатчик с интерфейсом USB, функционирующий в частотном диапазоне 2,4 ГГц. Клавиатура получает питание от аккумулятора ёмкостью 250 мА·ч с подзарядкой через порт USB Type-C, а мышь — от одной батарейки стандарта АА.

Приобрести комплект Lenovo Yoga Life можно будет по ориентировочной цене 45 долларов США.