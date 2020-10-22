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Insomniac рассказала об улучшениях боевой системы Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Дизайн-директор Marvel's Spider-Man Кэмерон Кристиан (Cameron Christian) в новом видео на YouTube-канале Game Informer рассказал об изменениях в боевой системе Marvel’s Spider-Man: Miles Morales по сравнению с оригинальной игрой.

По словам Кристиана, Человек-паук в Marvel's Spider-Man специализировался преимущественно на атаках одной цели, тогда как в Miles Morales разработчики расширили арсенал «групповых» приёмов.

Подтверждённые ранее веном-способности, например, подталкивают игроков к комбинированию разных видов умений и добавляют «ещё один крутой слой» к боевой системе.

Дополняют механику сражений в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales новые гаджеты (какие именно, Кристиан не уточнил) и модификации для костюма. Последние бывают двух видов: для визора и тела.

Первый тип модификаций открывает дополнительные возможности при наблюдении за врагами (полезнее всего в стелсе), второй — в бою (например, дарит «бесплатный» мощный веном-удар).

В рамках своего месяца эксклюзивных премьер по Marvel’s Spider-Man: Miles Morales журналисты Game Informer публикуют материалы с рассказами об особенностях проекта и демонстрациями игрового процесса.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales выйдет 12 ноября текущего года на PS4 и PS5. Версия для новой консоли Sony предложит поддержку разрешения 4K, 60 кадров/с и трассировки лучей, но не в одном и том же режиме.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, PlayStation,
Теги: marvel’s spider-man: miles morales, insomniac games, sony interactive entertainment
marvel’s spider-man: miles morales, insomniac games, sony interactive entertainment
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