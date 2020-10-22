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Пандемия продолжает способствовать росту продаж компьютеров на рынке ЕМЕА

Исследование, проведённое компанией International Data Corporation (IDC), говорит о том, что жители региона EMEA, в который входят Европа, включая Россию, Ближний Восток и Африка, продолжают активно приобретать персональные компьютеры.

Приведённые данные учитывают поставки традиционных настольных систем, портативных компьютеров и рабочих станций. Планшеты и серверы с архитектурой x86 в рассмотрение не берутся.

Итак, сообщается, что в период с июля по сентябрь включительно на рынке ЕМЕА было реализовано около 21,0 млн компьютеров. Это на 11,7 % больше по сравнению с результатом за третью четверть 2019-го.

Высокий спрос объясняется пандемией: находясь на самоизоляции, в условиях дистанционной работы и удалённого обучения, граждане вынуждены приобретать дополнительную вычислительную технику.

На этом фоне спрос на ПК в потребительском сегменте подскочил в годовом исчислении на 29,3 %. В то же время в коммерческом секторе продажи снизились на 2,1 %.

Лидером рынка в регионе EMEA по итогам прошлого квартала стала компания HP с долей в 25,1 %. На втором месте располагается Lenovo (включая Fujitsu), контролирующая 23,4 % отрасли. «Бронза» досталась Dell с 10,9 %. Далее идут ASUS и Acer с результатом 9,5 % и 9,2 % соответственно. 

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры, ноутбуки и нетбуки,
Теги: компьютеры, ноутбуки, emea, idc, аналитика
компьютеры, ноутбуки, emea, idc, аналитика
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