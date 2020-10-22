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Российский сегмент МКС снова остался без системы получения кислорода

В российском сегменте Международной космической станции (МКС) в третий раз за неделю вышла из строя система получения кислорода. Об этом, как сообщает «РИА Новости», находящиеся на орбите космонавты доложили специалистам Центра управления полётами (ЦУП).

Фотографии Роскосмоса

Фотографии Роскосмоса

Речь идёт о комплексе «Электрон-ВМ», который установлен в модуле «Звезда». Система способна вырабатывать кислород для дыхания экипажа — до шести человек. Принцип работы установки сводится к электролизу воды со щелочным электролитом в проточном электролизере.

О проблеме с системой «Электрон-ВМ» сообщалось на прошлой неделе. На восстановление работоспособности установки российским космонавтам потребовалось несколько дней, но вскоре после этого произошёл второй сбой. С ним удалось тоже справиться, но проработала система недолго.

«Мы получили сообщение о проблеме с давлением, "Электрон" отказал», — сообщил космонавт Сергей Рыжиков специалистам ЦУП.

Сколько времени на этот раз потребуется для починки установки, не ясно. Экипаж станции уже разобрал прибор и исследует возможную причину поломки.

Нужно отметить, что экипажу МКС ничего не угрожает. В американском сегменте станции находится ещё одна система получения кислорода; кроме того, на орбите есть запасы кислорода. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, российская наука и промышленность,
Теги: мкс, космос, наука, воздух, кислород
мкс, космос, наука, воздух, кислород
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