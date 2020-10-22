Российский сегмент МКС снова остался без системы получения кислорода

В российском сегменте Международной космической станции (МКС) в третий раз за неделю вышла из строя система получения кислорода. Об этом, как сообщает «РИА Новости», находящиеся на орбите космонавты доложили специалистам Центра управления полётами (ЦУП).

Речь идёт о комплексе «Электрон-ВМ», который установлен в модуле «Звезда». Система способна вырабатывать кислород для дыхания экипажа — до шести человек. Принцип работы установки сводится к электролизу воды со щелочным электролитом в проточном электролизере.

О проблеме с системой «Электрон-ВМ» сообщалось на прошлой неделе. На восстановление работоспособности установки российским космонавтам потребовалось несколько дней, но вскоре после этого произошёл второй сбой. С ним удалось тоже справиться, но проработала система недолго.

«Мы получили сообщение о проблеме с давлением, "Электрон" отказал», — сообщил космонавт Сергей Рыжиков специалистам ЦУП.

Сколько времени на этот раз потребуется для починки установки, не ясно. Экипаж станции уже разобрал прибор и исследует возможную причину поломки.

Нужно отметить, что экипажу МКС ничего не угрожает. В американском сегменте станции находится ещё одна система получения кислорода; кроме того, на орбите есть запасы кислорода.