Видео дня: зонд OSIRIS-REx берёт пробы пород на астероиде Бенну

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало кадры уникальной операции по взятию образцов пород с поверхности астероида Бенну.

Напомним, что в минувший вторник, 20 октября, с поверхностью названного космического тела успешно соприкоснулась автоматическая станция OSIRIS-REx — Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer. Для взятия пород использовался роботизированный манипулятор TAGSAM (Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism) длиной 3,35 метра.

Представленная последовательность кадров, снятая при помощи камеры SamCam на борту зонда OSIRIS-REx, охватывает период продолжительностью приблизительно пять минут. При сближении с астероидом скорость движения аппарата составляла около 10 см/с.

Отмечается, что манипулятор TAGSAM соприкасался с Бенну в течение шести секунд, из которых пять секунд ушло собственно на взятие образцов.

На кадрах видно, как после соприкосновения аппарата с поверхностью космического тела вверх поднимается облако частиц. NASA отмечает, что операция выполнена успешно, а полученная телеметрия говорит о хорошем состоянии зонда. В ближайшее время специалисты оценят, какое количество пород удалось собрать космической станции.