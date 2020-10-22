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Подложила свинью: Ubisoft организовала «взлом» обложек своих игр в преддверии релиза Watch Dogs: Legion

До релиза хакерского боевика Watch Dogs: Legion осталось совсем немного, и пользователь форума ResetEra под псевдонимом Arubedo обратил внимание на неожиданное изменение обложек игр Ubisoft в Microsoft Store.

На обновлённых бокс-артах красуются хакеры DedSec из упомянутой Watch Dogs: Legion. Таким образом, Ubisoft решила прорекламировать грядущий экшен с помощью своих уже вышедших проектов.

«Взлом» страниц перечисленных ниже игр совпал со стартом в цифровом магазине Microsoft распродажи Ubisoft — тоже, надо полагать, запланированной акцией в преддверии релиза Watch Dogs: Legion.

Под «кибератаку» попали относительно недавние релизы Ubisoft: Tom Clancy's The Division 2, Assassin’s Creed Odyssey, сборник Assassin's Creed The Ezio Collection, Far Cry 5, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, For Honor, Steep и другие.

«Взломанные» обложки игр Ubisoft из Microsoft Store
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Ожидается ли акция на других платформах, неизвестно: на момент публикации материала обложки перечисленных и не только проектов Ubisoft для PC и PlayStation 4 находятся в безопасности.

Примечательно, что официальные социальные сети Ubisoft и Watch Dogs: Legion ситуацию никак не комментируют и внимания к себе не привлекают: видимо, чтобы отвести подозрения.

Watch Dogs: Legion выйдет 29 октября на PC (Uplay, EGS), PS4, Xbox One и в Google Stadia, 10 ноября — на Xbox Series X и S, а 12 ноября — на PS5. Ранее Ubisoft огласила технические особенности версий игры для консолей нового поколения.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Xbox,
Теги: watch dogs: legion, ubisoft toronto, ubisoft
watch dogs: legion, ubisoft toronto, ubisoft
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