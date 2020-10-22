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Видео: трейлер, посвящённый празднованию Хэллоуина в For Honor

В соревновательном средневековом боевике For Honor от компании Ubisoft началось внутриигровое событие «Монстры потустороннего мира», которое посвящено Хэллоуину. Как сообщают разработчики, продлится оно вплоть до 12 ноября. Ему посвящён специальный трейлер.

«В этот Хэллоуин лучше следить за тем, куда вы идёте. Потому что в царстве ужаса чудовища не дремлют! Это действительно жуткие, разъярённые, жаждущие крови монстры потустороннего мира, — сообщает диктор в духе ретро-ужасов. — Приготовьтесь к чертовски захватывающему приключению в самом жутком двойном событии года».

В упомянутое время игроки смогут получить уникальные награды, доступные ограниченное время, а также оценить особые режимы. С 22 октября по 5 ноября — «Бесконечная битва», а с 5 по 12 ноября — «Охотники на демонов». В них будут участвовать монстры-убийцы и даже более опасные твари.

For Honor доступна на PlayStation 4, Xbox One и ПК.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: хэллоуин, ubisoft, for honor, боевик
хэллоуин, ubisoft, for honor, боевик
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