Композитор Death Stranding взялся за новый проект, но не для Kojima Productions

Звукорежиссёр Kojima Productions и по совместительству композитор Death Stranding Людвиг Форсселль (Ludvig Forssell) у себя в микроблоге объявил о том, что приступил к записи музыки для нового проекта.

«Первая запись в условиях [пандемии] COVID-19 в этом году (для неанонсированного проекта). Очень доволен достигнутыми результатами!» — поделился радостью со своими подписчиками Форсселль.

Некоторые фанаты и профильные СМИ восприняли слова Форсселля как неофициальный анонс следующей игры Kojima Productions, однако музыкант призвал поклонников охладить свой пыл.

По словам Форсселля, его новое начинание к будущим разработкам Kojima Productions отношения не имеет: «Людям надо придержать лошадей. Это сторонний проект, который не связан с KJP».

Что касается Kojima Productions, то после релиза PS4-версии Death Stranding в ноябре 2019 года студия принялась за перенос игры на ПК. До Steam и Epic Games Store проект добрался в июле 2020-го.

В конце мая основатель Kojima Productions Хидео Кодзима (Hideo Kojima) обмолвился о том, что до недавнего времени занимался разработкой двух игр, но одна из них по неизвестной причине была отменена.

Над чем именно трудится прославленный гейм-дизайнер, доподлинно неизвестно, но в конце июня на рабочем столе Кодзимы углядели намёк на потенциальное продолжение Death Stranding.