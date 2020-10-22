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Внутри iPhone 12 обнаружился прошлогодний 5G-модем Snapdragon X55 и маленькая батарея

В интернете появилось первое видео с разборкой новейшего смартфона iPhone 12, который компания Apple официально представила на прошлой неделе. В России этот аппарат пока что доступен для заказа по цене от 79 990 рублей, а первые покупатели получает его уже завтра.

Apple

Apple

Коротко напомним основные технические характеристики новинки. Устройство оснащено 6,1-дюймовым дисплеем Super Retina XDR на органических светодиодах (OLED): разрешение панели составляет 2532 × 1170 точек. В оснащение входят процессор A14 Bionic, двойная 12-мегапиксельная камера, модуль NFC, а также флеш-накопитель вместимостью 64, 128 или 256 Гбайт.

При вскрытии смартфон iPhone 12 сравнивается с прошлогодней моделью iPhone 11. В конструктивном плане эти аппараты имеют много общего, но, разумеется, не обошлось и без различий.

Материнская плата стала больше, что объясняется поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Разборка позволила идентифицировать 5G-модем: это чип Qualcomm Snapdragon X55, который вышел ещё в прошлом году и уже прописался в довольно большом числе Android-смартфонов. 

По сравнению с iPhone 11 у новинки уменьшились модули экрана и движка Taptic Engine. Ёмкость аккумулятора составляет 2815 мА·ч, что приблизительно на 15 % меньше, чем у прошлогоднего аппарата. Внутри корпуса располагается магнитное кольцо MagSafe. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: iphone, apple iphone, смартфон, разборка
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