3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиразработка и производство электроникиApple будет использовать больше американ...
Новости Hardware

Apple будет использовать больше американских компонентов, если получит налоговые льготы

Компания Apple с 2010 года полагается на использование процессоров собственной разработки при создании мобильных устройств, но выпускаются они силами тайваньской компании TSMC. Сейчас «яблочный гигант» лоббирует новые налоговые преференции с целью увеличения доли компонентов, выпускаемых в США.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Продукция Apple уже сейчас использует комплектующие, выпущенные на территории США. Помимо электронных компонентов Broadcom и Texas Instruments, это центральные процессоры Intel для ноутбуков и настольных ПК. Недавно Apple возобновила использование модемов Qualcomm, часть которых выпускается на территории США компанией GlobalFoundries. Компьютеры семейства Mac Pro она тоже собирает на предприятии в Техасе с 2013 года.

Скорее всего, как предполагает Bloomberg, новая кампания Apple нацелена на получение преференций в случае использования процессоров собственной разработки, выпущенных силами TSMC на предприятии в Аризоне, которое будет запущено в строй к 2023 году. Производимые в США компоненты не будут облагаться импортными пошлинами, что особенно важно в условиях роста напряжённости в отношениях между США и Китаем. В последней из стран до сих пор выпускается существенная часть мобильных устройств Apple, хотя сложно оспаривать и процесс миграции производителей за пределы КНР.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Intel поможет военным США разрабатывать различные чипы
Япония намеревается возродить отечественную полупроводниковую отрасль при поддержке TSMC
Власти США выделят $25 млрд на поддержку национальной полупроводниковой отрасли
Xiaomi представила самую быструю в мире технологию беспроводной зарядки смартфонов
Первым китайским смартфоном на базе Snapdragon 875 станет Xiaomi Mi 11
Рендеры Samsung Galaxy S21 и S21 Ultra демонстрируют новую камеру и безрамочный экран
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, компьютеры и ноутбуки Apple, комментарии последних событий, разработка и производство электроники,
Теги: сша, apple, tsmc, торговая война
сша, apple, tsmc, торговая война
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
iPhone 12 разряжается за считаные часы при работе в сетях 5G 142
Сломавшиеся спутники Starlink от SpaceX сулят огромные проблемы для космоса 136
Гид по выбору монитора в 2020 году: всё только начинается 123
Ryzen 5 5600X уверенно обогнал Core i5-10600K в тестах SiSoftware 108

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские компании во главе с Huawei всеми силами пытаются сорвать сделку NVIDIA и Arm
Слухи: NVIDIA передумала выпускать GeForce RTX 3070 и RTX 3080 с удвоенным объёмом памяти
Внутри iPhone 12 обнаружился прошлогодний 5G-модем Snapdragon X55 и маленькая батарея
Обзоры камеры iPhone 12 Pro: самая совершенная на рынке, но стоит дождаться iPhone 12 Pro Max
В магазине Ubisoft началась распродажа стратегий: Heroes of Might and Magic, Anno и Settlers
Праздник на улице Fallout: распродажа игр серии на всех платформах и временно бесплатная Fallout 76 21 мин.
Новые костюмы Человека-паука из ремастера Marvel’s Spider-Man появятся и в оригинальной игре 32 мин.
Аналитики: только 10 % компаний, использующих ИИ, получают значительную выгоду от этого 35 мин.
Композитор Death Stranding взялся за новый проект, но не для Kojima Productions 2 ч.
Видео: трейлер, посвящённый празднованию Хэллоуина в For Honor 2 ч.
Подложила свинью: Ubisoft организовала «взлом» обложек своих игр в преддверии релиза Watch Dogs: Legion 2 ч.
Darkest Dungeon II станет трёхмерной и выйдет за пределами EGS по окончании раннего доступа 2 ч.
Insomniac рассказала об улучшениях боевой системы Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 3 ч.
Switch-версия The Outer Worlds получила патч с улучшениями графики 3 ч.
Разбирательство вокруг Rune II продолжается: теперь обвиняются Bethesda и ZeniMax 3 ч.
Рогозин рассказал о планах по запуску спутников дистанционного зондирования Земли 8 мин.
Foxconn не собирается создавать в США производство LCD-панелей, считают местные власти 23 мин.
Самая большая в мире солнечная ферма будет построена в Австралии. Её будет видно из космоса 42 мин.
Продажи смарт-телевизоров Xiaomi выросли вопреки пандемии 50 мин.
Apple будет использовать больше американских компонентов, если получит налоговые льготы 2 ч.
Представлен смартфон ZTE V2020 5G с процессором Dimensity 800 и большим экраном Full HD+ по цене $210 2 ч.
Сегодня состоится презентация смартфонов Mate 40 — последних флагманов Huawei 3 ч.
Видео дня: зонд OSIRIS-REx берёт пробы пород на астероиде Бенну 3 ч.
Российский сегмент МКС снова остался без системы получения кислорода 3 ч.
Пандемия продолжает способствовать росту продаж компьютеров на рынке ЕМЕА 4 ч.