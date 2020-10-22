Apple будет использовать больше американских компонентов, если получит налоговые льготы

Компания Apple с 2010 года полагается на использование процессоров собственной разработки при создании мобильных устройств, но выпускаются они силами тайваньской компании TSMC. Сейчас «яблочный гигант» лоббирует новые налоговые преференции с целью увеличения доли компонентов, выпускаемых в США.

Продукция Apple уже сейчас использует комплектующие, выпущенные на территории США. Помимо электронных компонентов Broadcom и Texas Instruments, это центральные процессоры Intel для ноутбуков и настольных ПК. Недавно Apple возобновила использование модемов Qualcomm, часть которых выпускается на территории США компанией GlobalFoundries. Компьютеры семейства Mac Pro она тоже собирает на предприятии в Техасе с 2013 года.

Скорее всего, как предполагает Bloomberg, новая кампания Apple нацелена на получение преференций в случае использования процессоров собственной разработки, выпущенных силами TSMC на предприятии в Аризоне, которое будет запущено в строй к 2023 году. Производимые в США компоненты не будут облагаться импортными пошлинами, что особенно важно в условиях роста напряжённости в отношениях между США и Китаем. В последней из стран до сих пор выпускается существенная часть мобильных устройств Apple, хотя сложно оспаривать и процесс миграции производителей за пределы КНР.