Самая большая в мире солнечная ферма будет построена в Австралии. Её будет видно из космоса

В Австралии планируют построить гигантскую солнечную ферму. Она будет располагаться на территории животноводческой станции между Алис-Спрингс и Дарвином (Северная территория Австралии). Стоимость проекта составляет порядка $20 млрд.

Солнечная ферма Newcastle Waters будет способна производить 10 Гватт в год. Размеры объекта будут настолько громадными, что его можно будет увидеть из космоса. По словам Дэвида Гриффина (David Griffin), исполнительного директора компании Sun Cable, ответственной за реализацию проекта, солнечная ферма будет занимать участок площадью более 12 тыс. гектаров.

Проект по строительству солнечной фермы получил в июле статус проекта национального значения (Major Project Status) и уже привлёк ряд крупных инвесторов, владеющих миллиардными состояниями, включая Эндрю Форреста (Andrew Forrest) и Майка Кэннон-Брукса (Mike Cannon-Brookes).

Гриффин сообщил, что документация по проекту уже направлена в Управление по охране окружающей среды Северной территории — первый этап длительного процесса утверждения. Как ожидается, строительство фермы начнётся в конце 2023 года, производство электроэнергии стартует в 2026 году. Предполагается, что с 2027 года две трети производимой на ферме электроэнергии будет поставляться в Сингапур по подводным высоковольтным кабелям постоянного тока, обеспечивая около одной пятой его потребности.