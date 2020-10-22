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Рогозин рассказал о планах по запуску спутников дистанционного зондирования Земли

Руководитель государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на совещании по развитию Северного морского пути, которое прошло под председательством премьер-министра Михаила Мишустина, рассказал о планах по выводу на орбиту новых спутников.

Изображения Роскосмоса

Изображения Роскосмоса

В частности, речь шла о запуске аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) семейств «Метеор-М» и «Электро-Л». Спутники первой из названных серий предназначены для получения глобальных и локальных изображений облачности, поверхности Земли, ледового и снежного покрова. Аппараты «Электро», в свою очередь, предназначены для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведомств оперативной гидрометеорологической информацией.

Сообщается, что в следующем году на орбиту отправится спутник «Метеор-М» № 2-3, в 2022-м — «Метеор-М» № 2-4. Аппараты «Метеор-М» № 2-5 и № 2-6 планируется запустить в 2024 и 2025 гг. соответственно. На 2022 год намечен запуск спутника «Электро-Л» № 4, а на 2023-й — «Электро-Л» № 5.

Было также сказано, что в 2021 и 2022 гг. будут выведены на орбиту два радиолокационных аппарата «Кондор-ФКА». Они смогут выполнять картографирование поверхности нашей планеты, осуществлять экологический мониторинг и разведку природных ресурсов. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, российская наука и промышленность,
Теги: спутник, земля, россия, космос, наука
спутник, земля, россия, космос, наука
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