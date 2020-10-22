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Новые костюмы Человека-паука из ремастера Marvel’s Spider-Man появятся и в оригинальной игре

Директор Insomniac Games по связям с общественностью Джеймс Стивенсон (James Stevenson) у себя в микроблоге прокомментировал ситуацию вокруг новых костюмов в ремастере Marvel’s Spider-Man.

Напомним, в Marvel’s Spider-Man: Remastered появятся три дополнительных облика для Человека-паука, один из которых заимствован из фильмов «Новый Человек-паук» с Эндрю Гарфилдом (Andrew Garfield).

Доберутся ли упомянутые костюмы до версии для PlayStation 4, до недавнего времени было неизвестно, однако пользователь Twitter под псевдонимом postiveVibes_1 решил поинтересоваться у Стивенсона на этот счёт.

«Кучу времени гонялся за этим ответом ради тебя, но рад заявить, что [костюмы] доберутся до PS4. Точная дата [их появления] пока не определена», — доложил Стивенсон.

Чего в PS4-версии Marvel’s Spider-Man нет и точно не будет, так это трассировки лучей. Технология будет задействована в режиме графики Marvel’s Spider-Man: Remastered (4K и 30 кадров/с).

Кроме того, эксклюзивом Marvel’s Spider-Man: Remastered станет обновлённая внешность Питера Паркера: вместо Джона Бубняка (John Bubniak) за основу для внешности персонажа был взят Бен Джордан (Ben Jordan).

Marvel’s Spider-Man: Remastered выйдет 12 ноября в составе полного издания Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Купить ремастер отдельно или получить его бесплатно за обладание оригинальной игрой будет нельзя.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, PlayStation,
Теги: marvel’s spider-man, marvel’s spider-man: remastered, insomniac games, sony interactive entertainment
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