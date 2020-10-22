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Foxconn не собирается создавать в США производство LCD-панелей, считают местные власти

Журналисты The Verge получили от властей штата Висконсин ряд документов, касательно строительства там фабрики по производству LCD-панелей. Фабрику должна была строить тайваньская компания Foxconn, руководство которой пошло навстречу президенту США Дональду Трампу с его идеей о возрождении в Америке высокотехнологического производства. Как утверждают представители штата, Foxconn не придерживается контракта, а обещанного завода не существует.

Летний снимок «завода» Foxconn в штате Висконсин. Источник изображения: Curtis Waltz

Летний снимок «завода» Foxconn в штате Висконсин. Источник изображения: Curtis Waltz

Как принято в демократическом обществе, во всём обвиняют предшественников. Когда штат заключал с Foxconn договор о строительстве завода по выпуску LCD-панелей на подложках поколения 10.5G (это один из самых больших в мире размеров подложек на сегодня), то у власти там находились представители Республиканской партии. Иначе говоря — сторонники Трампа. Сейчас Висконсином управляют члены Демократической партии, и они утверждают, что проект завода Foxconn одобрен с нарушениями. Например, при составлении проекта не были приглашены эксперты со стороны, что привело к массе изъянов.

Также новые власти заявляют о нарушении компанией Foxconn таких пунктов контракта, как наём определённой договором численности работников и даже в изменении целей строительства. То, что сейчас построено компанией в местечке Маунт-Плезант, не может считаться не только заводом поколения 10.5G, но даже заводом, ориентированным на подложки меньшего размера поколения 6G, о чём компания якобы договаривается с целью пересмотреть план. Более того, построенный комплекс, как утверждают приглашённые эксперты, вообще не похож на производственный. Это или витрина чего-либо, или место для отвёрточной сборки. Например, телевизоров с LCD-панелями. Но сами панели придётся завозить откуда-то с других заводов.

На благоустройство территории вокруг предполагаемого завода власти штата потратили около $400 млн. Теперь эти деньги могут уйти в никуда. К тому же Foxconn требует обеспечения налоговых льгот и возврата с потраченных на строительство $300 млн. Власти отказывают компании, ссылаясь на невыполнение пунктов контракта. Так, по состоянию на конец прошлого года на «заводе» Foxconn было трудоустроено только 281 человек, тогда как по условиям контракта должно было быть 2080 работников (для получения субсидии достаточно было нанять 520 человек, но не было даже этого). К концу 2022 года должно быть трудоустроено 13 тысяч человек. Глядя на уже построенное, в такое никто из местных не верит.

Дональд Трамп открывает строительство завода Foxconn в США

Дональд Трамп открывает строительство завода Foxconn в США два года назад

На словах руководство Foxconn не устаёт утверждать о намерении продолжить строительство завода в штате. Все проблемы и проволочки компания сваливает на изменившиеся условия в экономике и, с недавних пор, на пандемию. Отдельно хозяин Foxconn Терри Гоу начинает всё чётче и чётче связывать дальнейшую деятельность компании в штате Висконсин с переизбранием Дональда Трампа на второй срок. Как считают в The Verge, высказывания Гоу на этот счёт носят «угрожающий» характер. Компания может отказать в сотрудничестве тем, кто не будет её поддерживать. «Foxconn будет работать как партнёр с теми, кто относится к компании как к партнёру», приводит слова главы Foxconn источник. Собственно, мы с самого начала об этом говорили. Проект завода Foxconn в США — это политическая реклама, которая ничем не закончится. Ничем существенным, если точнее.

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры, финансовые новости и аналитика,
Теги: foxconn electronics, сша, заводы, инвестиции
foxconn electronics, сша, заводы, инвестиции
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