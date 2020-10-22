Россия планирует отказаться от импортных компонентов в спутниках к 2025 году

В России продолжаются работы по импортозамещению в космической сфере. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на совещании по развитию Северного морского пути, которое прошло под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.

В настоящее время некоторые компоненты для российских спутников производятся за рубежом. Это создаёт зависимость от иностранных компаний и определённые риски для обороноспособности страны.

Ранее в Минпромторге заявляли, что современные российские спутники более чем на 80 % используют отечественную электронную компонентную базу. На полное избавление от зарубежных комплектующих потребуется ещё несколько лет.

«Большое внимание при реализации космической деятельности нами уделяется вопросам импортонезависимости. Планируем, что к 2025 году мы обеспечим практически полную независимость в этом деле», — заявил господин Рогозин.

Глава Роскосмоса также отметил, что в рамках Федеральной космической программы выполняются работы по расширению российской орбитальной группировки. В частности, к 2025 году запланировано обеспечить целевое использование не менее 25 спутников различного типа для дистанционного зондирования Земли. Они позволят собирать самые разнообразные данные о состоянии нашей планеты.