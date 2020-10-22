NVIDIA GeForce RTX 3070 оказалась на одном уровне с RTX 2080 Ti в тестах игры Ashes of the Singularity

Медленно, но неотвратимо приближается официальный запуск видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070. Ускоритель недавно был протестирован тесте Ashes of the Singularity — сетевой источник @_rogame обнаружил три результата, показывающих производительность карты с различными настройками графики.

Речь идёт о режимах Crazy 4K, Crazy 1080p и Custom run со сверхширокоформатным разрешением 2560 × 1080. Все тесты якобы были выполнены одним и тем же человеком на идентичной системе, в основе которой лежал восьмиядерный процессор Intel Core i7-9700K. Напомним, что NVIDIA GeForce RTX 3070 оснащена графическим процессором GA104 с 5888 ядрами CUDA. Эта видеокарта имеет 8 Гбайт памяти GDDR6, в отличие от уже вышедших флагманских ускорителей на базе GA102 с памятью GDDR6X.

Судя по тестам, GeForce RTX 3070 демонстрирует почти неотличимые результаты от старого флагмана RTX 2080 Ti (чуть быстрее или чуть медленнее — в зависимости от теста). При этом RTX 3080 на 13–20 % обходит RTX 3070 (в более тяжёлых режимах превосходство оказывается выше).

NVIDIA собирается выпустить свою видеокарту GeForce RTX 3070 уже 29 октября. Официальный запуск состоится на следующий день после того, как AMD анонсирует свои ускорители Radeon RX 6900 и 6800. NVIDIA уже опубликовала ранее внутренние тесты производительности RTX 3070, которые сотрудники VideoCardz собрали в удобном сравнительном графике: