Краткий обзор realme C15. Доступный смартфон с огромной батареей

Что бы не происходило в мире, одно правило продолжает действовать безотказно: со временем все становится только лучше. Вспомните как выглядел типичный бюджетный смартфон лет пять-семь назад: это было нечто совершенно непригодное для использования, с дизайном из каменного века, с отвратительным экраном, аккумулятором, которого едва хватало на день и с камерой, снимки с которой способны были вызывать затяжные психические расстройства. Впрочем, я слегка преувеличиваю.

Если взглянуть на бюджетный смартфон в 2020 году, то он хоть и будет чуть слабее по техническим характеристикам, но с функциональной точки зрения будет мало отличаться от флагмана. Впрочем, иногда бюджетные устройства предлагают такие функции, которыми обделены и более дорогие трубки. Вот, например, наличие тройного слота для карточек (две симки и одна карта расширения памяти) или 3,5-миллиметрового разъема для наушников. Но недавно среди бюджетных смартфонов зародился новый поджанр – устройства с запредельно емкими аккумуляторами. Такую модель в бюджетной линейке недавно представил Samsung, а теперь аналогичное решение представляет realme.

Ну, вы знаете: наращивать емкость батареи можно практически бесконечно, но вместе с ней будет расти и объем корпуса смартфона. Должен быть некий оптимальный максимум емкости, чтобы не возникало ощущения, что в кармане лежит кирпич. В случае с realme C15 оптимальной емкостью стало 6000 мАч. В реальной жизни это дает впечатляющие результаты автономности, но прежде, чем перейти к их рассмотрению, стоит зафиксировать исторический момент: на рынке зародился новый жанр мобильных устройств: доступный смартфон с монструозной батареей.

Что же дадут нам эти 6000 мА·ч в realme C15? Дадут немало. Например, 57 дней автономной работы в режиме ожидания; до 46 часов – в режиме разговора, до 60 часов – в режиме прослушивания музыки из Spotify, до 28 часов – в режиме прослушивания музыки на YouTube и до 10 часов – в процессе игры в PUBG. Неплохо, правда?

Если этого вдруг покажется мало, смартфон предложит два энергосберегающих режима. В первом смартфон отключает редко используемые приложения в фоне, снижает яркость дисплея, отключает часть визуальных эффектов в интерфейсе, фоновую синхронизацию, а подсветка гаснет после 15 секунд бездействия. Это способно здорово увеличить время работы без подзарядки. А на самый крайний случай предусмотрен отдельный суперрежим энергосбережения. В этом случае включаются более радикальные меры: вам нужно будет выбрать шесть приложений, которые действительно необходимы. Все остальные приложения полностью отключаются. Почему именно шесть? Согласно исследованию realme, большинство людей используют именно столько программ в течение 70–80% времени.

Само собой смартфон с таким емким аккумулятором просто обязан обладать функцией реверсивной зарядки, чтобы с его помощью можно было заряжать беспроводные наушники или смартфонов менее удачливых друзей и коллег.

Интересно другое: ради такого аккумулятора производителю не пришлось ничем жертвовать. В своей ценовой категории (а realme C15 стоит 12 990 рублей, или 10 990 с действующей скидкой) он выглядит очень конкурентоспособно. Практически всю лицевую панель, а вернее 88,7% ее поверхности занимает дисплей с диагональю 6,5 дюймов, разрешением 720 х 1600 пикселей и с маленьким каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Показатели яркости и контрастности прекрасные – с дисплея можно комфортно читать и смотреть видео в любых условиях освещения.

На задней панели корпуса сразу обращает на себя внимание модуль с четырьмя камерами. К слову, realme C15 - это первый смартфон C-серии с квадрокамерой. Основная камера характеризуется разрешением 13 мегапикселей, диафрагмой f/2,2 и фазовым автофокусом. Вторая камера служит для четырехкратного зума и съемки крупным планом или с большого расстояния. Третья камера оснащена сенсором с разрешением 8 мегапикселей и объективом с углом обзора 119° – с ее помощью удобно снимать снимать пейзажи, высокие здания или большие группы людей. А четвертая камера предназначена для тех, кто скучает по пленочной фотографии – она делает черно-белые снимки с высокой контрастностью, которые смотрятся очень недурно.

И еще одна важная вещь – ночной режим съемки. Мы привыкли к тому, что он есть только в дорогих смартфонах или некоторых моделях средней ценовой категории, но realme реализует его на бюджетном устройстве.

Ну и раз уж мне так часто приходится говорить о чем-то непривычном для бюджетного устройства, то давайте повнимательнее посмотрим на дизайн корпуса. C15 от realme выглядит слишком уж стильно для бюджетной трубки: трапециевидный узор делит заднюю панель на три области с едва отличающимися оттенками. При изменении угла обзора каждая из трех зон непредсказуемо играет на свету, в общем повторяет любимый трюк производителей дорогих смартфонов. Кажется, однотонное исполнение смартфонов окончательно выходит из моды.

Смартфон представлен в двух расцветках: «морской синий» и «серебристая чайка». Покрытие задней части корпуса текстурируется с помощью немецкой технологии пятиосевой высокоточной гравировки с применением радия. А я все еще помню времена когда подобным подходом хвасталась компания HTC в своих дорогущих флагманских смартфонах. Славные были времена, но жить в будущем, когда подобные вещи доступны всем и каждому мне нравится гораздо больше.

В завершение стоит отметить несколько небольших, но крайне приятных функций. К примеру, realme C15 поддерживает режим совместного прослушивания музыки. Для этого нужно использовать одни проводные наушники, а вторые – беспроводные. Так можно делиться музыкой со своей девушкой или парнем во время длительной поездки или смотреть вместе фильм в каком—то людном месте. Отдельно стоит упомянуть об NFC-модуле, который долго время игнорировался бюджетными смартфонами. Но это, наконец, уходит в прошлое.

Напомню, купить realme C15 можно купить в нескольких магазинах, указанных на сайте производителя , по специальной цене 10 990 рублей. Это цена со скидкой, но даже рекомендованная стоимость – 12 990 рублей – выглядит совершенно адекватно.