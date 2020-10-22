Слухи: в GamesRadar обмолвились, что Final Fantasy XVI выйдет уже в следующем году

Final Fantasy XVI анонсировали на сентябрьской демонстрации игр для PlayStation 5. Затем в Сети начали публиковаться детали проекта, однако дату релиза издательство Square Enix так и не объявило. А сейчас появился повод считать, что FF XVI выйдет уже в следующем году.

Пользователь форума ResetEra под псевдонимом SoulsHunt обратил внимание на материал издания GamesRadar. В нём портал рассказал об играх из 181 выпуска журнала Official PlayStation Magazine. Final Fantasy XVI стала одной из них, и проекту Square Enix посвятили следующее сообщение: «Это официально: FF XVI выйдет в 2021 году, и только на PlayStation 5. В дебютной Final Fantasy нового поколения будут использованы все технологии консоли Sony».

Спустя некоторое время GamesRadar исправил публикацию. Журналисты заменили 2021 год словом «скоро». На текущий момент неизвестно, ошиблись ли представители издания или же раньше времени опубликовали достоверную информацию.

Ранее о сроках релиза Final Fantasy XVI высказывался инсайдер и журналист Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier). По его словам, игра разрабатывается уже четыре года и выйдет «раньше, чем все думают».