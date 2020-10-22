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Моддер добавил в Baldur’s Gate 3 возможность сыграть за гоблина, минотавра и свежевателя разума

Пользователь сайта Nexus Mods под псевдонимом ShinyHobo за несколько последних дней опубликовал сразу три модификации, каждая из которых добавляет в Baldur’s Gate 3 возможность сыграть за представителя недоступной в игре расы.

На запуске раннего доступа Baldur’s Gate 3 предлагает на выбор пользователю девять рас, у многих из которых (исключение составляют люди, полудроу и гитьянки) есть по несколько подрас.

ShinyHobo же своими модификациями решил добавить в каталог ещё и местных монстров: минотавра, гоблина (на выбор доступно шесть типов) и даже иллитида (он же свежеватель разума).

По крайней мере за иллитидов, добавляет ShinyHobo, можно сыграть и в многопользовательской сессии, но для этого модификация должна быть установлена у всех участников.

Процесс установки модов описан на их страницах, но отдельно ShinyHobo советует взять на вооружение модификацию IgnoreMessage, которая отключает всплывающие уведомления об ошибке при заходе в редактор персонажа.

Напомним, вскоре после запуска раннего доступа Baldur’s Gate 3 разработчики из Larian Studios раскритиковали игроков за слабую изобретательность при создании своего персонажа — усреднённый герой оказался довольно скучным.

Baldur's Gate 3 вышла 6 октября в раннем доступе Steam (Windows, macOS), GOG и Google Stadia. В середине месяца разработчики подтвердили, что сохранения из предрелизной и полной версий будут несовместимы.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Моды, патчи, дополнения, Облачные игровые платформы,
Теги: baldur’s gate 3, larian studios, модификация
baldur’s gate 3, larian studios, модификация
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