Отечественный ИИ-вахтёр: представлена умная система пропускного контроля «Зоркий»

В эти дни на ВДНХ проходит выставка «Интерполитех-2020», где можно увидеть передовые российские радиоэлектронные разработки. Одной из них является комплекс высокоинтеллектуальной системы контроля «Зоркий», созданный холдингом «Швабе» Госкорпорации Ростех. Система распознаёт лица, фиксирует температуру тела человека, отслеживает движения и оставленные предметы, а также делает многое другое, что необходимо для организации безопасных пропускных режимов.

Платформа «Зоркий» объединяет видеокамеры с функциями адаптивной ИК-подсветки, нейросетевую аналитику и встроенную аппаратную криптозащиту. Камеры оборудованы сервисными датчиками, которые определяют попытки вывести оборудование из строя. Связь оборудования в рамках платформы обеспечивает встроенное телекоммуникационное оборудование, поэтому «Зоркий» не зависит от внешних линий связи и самостоятельно поддерживает видеотрансляцию, телефонную связь, локальный Интернет и возможность подключения измерительной аппаратуры.

«Платформа «Зоркий» позволяет выстроить комплекс безопасности любого масштаба, адаптировав его под требования и технические особенности конкретного проекта. Специализированные модули в составе комплекса позволяют строить на базе нашего решения системы самого разного назначения: охраны периметра, контроля кассовых операций, защиты банкоматов, распознавания номеров, пожарной сигнализации. Комплекс может включать видеонаблюдение и аудиоконтроль. Управление и мониторинг осуществляется как из централизованного пункта, так и с удалённых рабочих мест», — рассказал генеральный директор «Швабе» Алексей Патрикеев.

Бренд «Зоркий» позаимствован от серии одноимённых фотоаппаратов — у семейства малоформатных дальномерных фотоаппаратов, которые выпускались в СССР с 1948 по 1988 год. В новой роли «Зоркий» отражает задачи и функционал новой платформы — интеллектуальную идентификацию пола, возраста и личности даже за солнцезащитными очками или масками, что становится обычным в период пандемии коронавируса COVID-19.