Всего за час были раскуплены все электропикапы GMC Hummer EV, которые будут выпущены в следующем году

Всего час ушло на резервирование всего запланированного к выпуску в следующем году объёма нового электрического «суперпикапа» GMC Hummer EV, представленного General Motors вчера вечером.

Стоимость GMC Hummer EV с запасом хода до 350 миль (563 км) стартует с 80 000 долларов США. Впрочем, специальная версия автомобиля Hummer EV Edition 1, с которой начнётся производство пикапа, обойдётся гораздо дороже — от 112 595 долларов США.

Первоначально GM планировала начать массовое производство Hummer EV в полном объёме осенью 2021 года. Однако GM вчера сообщила, что развёртывание производства GMC Hummer EV будет осуществляться медленными темпами, и в 2021 году будет выпущена только специальная версия автомобиля Hummer EV Edition 1.

После этого, каждый год компанией будет добавляться в производство новая, менее дорогая версия Hummer EV, и в итоге базовая версия электрического пикапа за 80 000 долларов США выйдет в 2024 году, через три года после выхода Edition 1.

Так же, как и при оформлении заказа на электрический пикап Tesla Cybertruck, для регистрации предзаказа на Hummer EV Edition 1 достаточно размещения депозита в размере 100 долларов США.