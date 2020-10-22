Intel Core i5 и GTX 1060: системные требования стратегии Humankind оказались весьма лояльными

Недавно Amplitude Studios и SEGA объявили сроки релиза пошаговой стратегии Humankind и открыли предварительные заказы игры. Параллельно на странице проекта в Steam появились системные требования. Они оказались более чем демократичными. В перечне рекомендуемых компонентов значится процессор Intel Core i5 шестого поколения и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060.
Минимальные характеристики:
- ОС: Windows 7 (64-разрядная);
- Процессор: Intel Core i5 (четвёртого поколения) или AMD FX-8300;
- Оперативная память: 8 Гбайт;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 770 или AMD Radeon R9 290 с поддержкой DirectX 11;
- Место на диске: 25 Гбайт.
Рекомендуемые системные требования:
- ОС: Windows 7 (64-разрядная);
- Процессор: Intel Core i5 (шестого поколения) или AMD Ryzen 5 1600;
- Оперативная память: 8 Гбайт;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 5500 XT с поддержкой DirectX 11;
- Место на диске: 25 Гбайт.
Стоит отметить, что упомянутые системные требования наверняка будут корректироваться в будущем. Они слишком размытые, да и разница в процессорах между минимальными и рекомендуемыми параметрами выглядит несущественной. То же самое можно сказать и об оперативной памяти — возможно, рекомендуемый объём будет увеличен.
Humankind выйдет в апреле 2021 года на ПК (Steam и Epic Games Store) и в Google Stadia. Точная дата пока не разглашается.
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