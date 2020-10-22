Intel Core i5 и GTX 1060: системные требования стратегии Humankind оказались весьма лояльными

Недавно Amplitude Studios и SEGA объявили сроки релиза пошаговой стратегии Humankind и открыли предварительные заказы игры. Параллельно на странице проекта в Steam появились системные требования. Они оказались более чем демократичными. В перечне рекомендуемых компонентов значится процессор Intel Core i5 шестого поколения и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060.

Минимальные характеристики:

ОС: Windows 7 (64-разрядная);

Процессор: Intel Core i5 (четвёртого поколения) или AMD FX-8300;

Оперативная память: 8 Гбайт;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 770 или AMD Radeon R9 290 с поддержкой DirectX 11;

Место на диске: 25 Гбайт.

Рекомендуемые системные требования:

ОС: Windows 7 (64-разрядная);

Процессор: Intel Core i5 (шестого поколения) или AMD Ryzen 5 1600;

Оперативная память: 8 Гбайт;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 5500 XT с поддержкой DirectX 11;

Место на диске: 25 Гбайт.

Стоит отметить, что упомянутые системные требования наверняка будут корректироваться в будущем. Они слишком размытые, да и разница в процессорах между минимальными и рекомендуемыми параметрами выглядит несущественной. То же самое можно сказать и об оперативной памяти — возможно, рекомендуемый объём будет увеличен.

Humankind выйдет в апреле 2021 года на ПК (Steam и Epic Games Store) и в Google Stadia. Точная дата пока не разглашается.