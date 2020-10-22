Microsoft опубликовала список известных проблем в Windows 10 October 2020 Update

На этой неделе Microsoft начала распространение обновления Windows 10 October 2020 Update, которое также известно как Windows 10 20H2. Оно уже доступно для самостоятельной загрузки, а позднее будет автоматически распространено на все поддерживаемые устройства. Теперь же Microsoft опубликовала список известных проблем в Windows 10 20H2, и судя по всему, их значительно меньше, чем в предыдущем крупном обновлении, выпущенном в мае этого года.

Факт того, что Windows 10 20H2 имеет меньше проблем по сравнению с Windows 10 (2004) не удивителен, поскольку осеннее обновление не принесло пользователям никаких новых функций и преимущественно состояло из общих исправлений и улучшений производительности. На данный момент известно о небольшом количестве проблем, которые нельзя назвать серьёзными.

Вместе с недавним накопительным обновлением Microsoft внесла существенные изменения в модель проверки драйверов OEM-производителей и поставщиков стороннего оборудования. В случае, когда Windows не удаётся проверить поставщика драйверов, пользователь уведомляется об этом, а процесс установки прерывается. Эта функция направлена на повышение безопасности программной платформы и отказываться от неё Microsoft вряд ли будет. Согласно имеющимся данным, эта проблема может возникать при попытке установить старые драйверы или же их версии, которые были некорректно подписаны поставщиком.

Ещё одна существующая проблема касается обновления звуковых драйверов Conexant. Ошибка присутствует в Windows 10 20H2, но впервые она была выявлена ещё в Windows 10 (2004). Согласно имеющимся данным, Microsoft совместно с Synaptics, являющейся материнской организацией для Conexant, работают над решением проблемы. Также остаётся неисправленной ошибка, из-за которой могут возникнуть сбои в работе аудиоподсистемы, функционирование которой обеспечивается с использованием драйверов Conexant ISST.

О каких-либо более серьёзных проблемах в Windows 10 October 2020 Update на данный момент информации нет.