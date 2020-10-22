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«Когда важна каждая миллисекунда»: Gears 5 на Xbox Series X станет заметно отзывчивее

Издательство Microsoft и студия-разработчик The Coalition в официальном микроблоге серии Gears of War рассказали об ещё одном преимуществе версии Gears 5 для Xbox Series X.

В частности, речь идёт о сокращении задержки ввода (время между, например, нажатием на кнопку выстрела и самим действием в игре). Для чистоты эксперимента все замеры производились на одном и том же телевизоре.

Результаты получились следующими: преимущество Xbox Series X по сравнению с Xbox One X в мультиплеере составило от 44 % (при 60 кадрах/с) до 57 % (при 120 кадрах/с) и 36% в сюжетной кампании при 60 кадрах/с.

В доказательство своих слов команда предоставила изображения, на которых запечатлены графики с результатами тестирования Gears 5 в режиме «Противостояние» (см. выше) и одиночной кампании (см. ниже).

«Мы сократили задержку ввода на 36 % (в кампании) и 57 % (в “Противостоянии”), что дарит куда более отзывчивый опыт нашим игрокам… особенно когда важна каждая миллисекунда», — заверили разработчики.

Помимо сокращённой задержки ввода, Gears 5 для Xbox Series X предложит уровень графики, сопоставимый с максимальными настройками на ПК, а также 60 кадров/с в заставочных роликах.

Gears 5 доступна на PC (Steam, Windows 10) и Xbox One. Усовершенствованная для Xbox Series X версия выйдет 10 ноября текущего года — одновременно с новой консолью —  и будет бесплатной для покупателей издания для Xbox One.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Xbox,
Теги: gears 5, the coalition, xbox game studios
gears 5, the coalition, xbox game studios
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