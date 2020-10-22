Только один из смартфонов серии Samsung Galaxy S21 получит загнутый экран

В январе следующего года компания Samsung, как ожидается, анонсирует флагманские смартфоны серии Galaxy S21. Популярный сетевой источник Ice Universe (@UniverseIce) раскрыл новую порцию информации об этих аппаратах.

Ice Universe, в частности, подтверждает, что в семейство войдут три модели: базовая версия Galaxy S21, более мощная модификация Galaxy S21+ и наиболее дорогой вариант Galaxy S21 Ultra.

Утверждается, что Galaxy S21 и Galaxy S21+ получат традиционный плоский экран, а Galaxy S21 Ultra — панель, загибающуюся на боковые части корпуса. При этом у всех новинок дисплей будет обрамлён рамками одинаковой ширины со всех четырёх сторон.

Ice Universe приводит новые изображения, на которых якобы показаны будущие флагманские смартфоны Samsung. Устройства действительно могут похвастаться очень узкими рамками, обрамляющими дисплей по всему периметру.

По слухам, аппарат Galaxy S21 будет оснащён 6,2-дюймовым экраном и тройной камерой. Модель Galaxy S21 Ultra, в свою очередь, получит панель с диагональю 6,7–6,9 дюйма и четверную камеру. Характеристики дисплея Galaxy S21+ пока не раскрываются.

Если верить имеющейся информации, Samsung может реализовать в новых смартфонах поддержку управления при помощи фирменного пера S Pen.