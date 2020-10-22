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Tesla будет производить перспективные аккумуляторы под Берлином, и будет применять их во всех продуктах

Основатель Tesla Илон Маск (Elon Musk) и его соратники уделили описанию преимуществ новых батарей типа 4680 достаточно внимания на специальном мероприятии в сентябре, но квартальный отчёт заставил их вернуться к этой теме. Первые аккумуляторы данного типа в будущем начнут сходить с конвейера предприятия под Берлином, но вспомогательное производство в Калифорнии всегда сможет оказать поддержку.

Источник изображения: Teslarati

Источник изображения: Teslarati

Представители Tesla на минувшем квартальной отчётной конференции то и дело говорили о преимуществах, которые даёт высокая степень вертикальной интеграции производства. В этом смысле Tesla примерно на 10 % похожа на традиционных автопроизводителей, а в остальном она демонстрирует существенные различия. Аккумуляторные батареи Tesla постоянно совершенствуются, поэтому разместить линию опытного производства новых ячеек типоразмера 4680 во Фримонте компания решила из инфраструктурных соображений. Термин «пилотная линия» не должен вводить в заблуждение — по словам представителей Tesla, в случае необходимости объёмы выпуска аккумуляторов здесь могут быть увеличены до уровня, позволяющего предприятию войти в десятку крупнейших производств на планете.

Массовое производство аккумуляторов типоразмера 4680 стартует на предприятии в окрестностях Берлина, которое сейчас строится, а ко второй половине 2021 года начнёт выпуск электромобилей Tesla Model 3. Здесь же будет налажено производство кроссоверов Tesla Model Y. Локализацию производства Tesla считает одним из важнейших факторов снижения издержек. Уже сейчас в Китае и США доля электромобилей марки местной сборки, реализуемых на рынках обеих стран, в среднем достигает 70 %. Понятно, что в США реализуются исключительно электромобили местной сборки, просто показатель снижается из-за присутствия Китая в формуле.

Источник изображения: Tesla

Аккумуляторы типоразмера 4680 будут использоваться Tesla не только в электромобилях, но и в стационарных системах хранения электроэнергии. Через несколько лет они позволят снизить удельную стоимость хранения киловатт-часа электроэнергии на 56 %, при этом величина капитальных затрат на организацию производства батарей снизится в три раза, а дальность хода электромобилей увеличится на 54 %.

Илон Маск признался, что объёмы производства аккумуляторов будут сдерживать экспансию объёмов выпуска магистральных тягачей Tesla Semi, которые пойдут в серию до конца 2021 года. Один такой тягач требует в пять–шесть раз больше аккумуляторов, чем легковой электромобиль. Прежде чем начать поставки тягачей в достаточных количествах, нужно будет решить проблему нехватки аккумуляторов. Для их эффективной работы на трассах придётся развивать систему сверхмощных зарядных станций. В идеале, тягач должен успевать восполнять запас хода за время технологического перерыва, чтобы перевозчиков не ограничивало ожидание полной зарядки аккумуляторов. Основные компоненты силовой установки Semi унифицированы с легковыми моделями Tesla, просто в грузовике используется больше электродвигателей.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: tesla semi, tesla, аккумуляторы, электромобили
tesla semi, tesla, аккумуляторы, электромобили
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