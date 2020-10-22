Французы придумали футуристическую полностью электрическую ударную подводную лодку

Жюль Верну на зависть французская компания Naval Group представила футуристический проект полностью электрической ударной подводной лодки. Проект SMX31E воплотил все передовые идеи и заглянул в завтрашний день, в котором в толще морей и океанов могут скрываться подводные суда, напоминающие рыб или кашалотов, а не привычные глазу подводные лодки с винтами и палубными надстройками.

Если проект SMX31E и сможет дойти до практической реализации, то это произойдёт лет через двадцать. Интересно, что французы полностью отказались от дизельного генератора и кислотно-свинцовых аккумуляторов на подводной лодке с электрическими двигателями. В этом они частично взяли пример с японцев, которые испытали и ввели в строй в этом году первую ударную подводную лодку на литиевых аккумуляторах.

Но инженеры Naval Group пошли дальше. На борту подлодки SMX31E не будет никаких генераторов. Подводный корабль будет полагаться исключительно на литиевые аккумуляторы на борту (предполагается, что они частично, как и электродвигатели, будут располагаться вне прочного корпуса подводной лодки). Запаса энергии в аккумуляторах должно хватать на 60 дней плавания на скорости 5 узлов и более чем на 30 дней при движении на скорости до 8 узлов. Иными словами, полного заряда аккумуляторов должно хватать на один дальний поход.

Размеры лодки проекта SMX31E составляют 77 метров в длину и больше десяти метров в ширину. Водоизмещение — 3200 тонн. Управлять кораблём будет экипаж не больше, чем из 15 человек. Этому поспособствует высочайшая автоматизация управления кораблём и полностью электрические системы движения. Фактически — необслуживаемые. Во всяком случае, в походе. Подобный подход освободит больше места для бойцов сил специальных операций. Также, конфигурация лодки и специальная похожая на рыбью чешую плитка покрытия корпуса должны снизить гидроакустическую заметность этого корабля, что важно для диверсионно-разведывательных операций.

Кроме носовых и кормовых торпедных аппаратов подлодка проекта SMX31E наделена двумя отсеками для сверхбольших беспилотных подводных, надводных и даже воздушных аппаратов. Более мелкие беспилотники предполагается выбрасывать через кормовые торпедные аппараты. Вместе с флотом беспилотников подводный корабль проекта SMX31E сможет охватить сенсорными системами огромную область морского надводного и подводного пространства. И даже если сам проект SMX31E никогда не воплотится в жизнь, многие его элементы вполне способны появиться в реальности довольно скоро — через пять или десять лет.