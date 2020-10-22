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Робот «Яндекса» начнёт доставлять москвичам продукты из «Лавки»

В скором времени небольшой автономный робот «Яндекс.Ровер» начнёт доставлять заказы по улицам Москвы. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил генеральный директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко.

Фотографии Даниил Шулейко / Facebook

Фотографии Даниил Шулейко / Facebook

О проекте «Яндекс.Ровер» мы рассказывали около года назад. Этот шестиколёсный робот оборудован специальным отсеком для транспортировки небольших грузов. Машина снабжена набором сенсоров, которые позволяют распознавать объекты, планировать маршрут, объезжать препятствия, пропускать пешеходов и животных.

«Этот красавчик уже готовится к выходу на смену в одну из "Лавок" Москвы. Оказалось, что договориться о внешнем виде Ровера — это вовсе не на день задачка», — написал господин Шулейко.

Таким образом, в скором времени робот начнёт доставлять товары, заказанные через сервис «Яндекс.Лавка». Поначалу «Яндекс.Ровер» будет обслуживать ограниченное количество клиентов в бизнес-центрах, которые сами спускаются за заказами.

География работы робота не уточняется. Даниил Шулейко признал, что существует риск кражи ровера, заметив при этом, что он довольно тяжёл, а его перемещения отслеживаются. 

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Рубрики: Новости Hardware, мир роботехники,
Теги: яндекс, робот, доставка, курьер, сделано в россии
яндекс, робот, доставка, курьер, сделано в россии
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