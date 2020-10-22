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Пользователи iPhone 12 смогут обновлять iOS через 5G-сети. Прежние iPhone можно обновить только по Wi-Fi

По сообщениям сетевых источников, в представленных в этом месяце смартфонах Apple iPhone 12 реализована функция обновления программной платформы iOS через мобильные сети связи пятого поколения (5G). Источник говорит о том, что эта функция реализована во всех четырёх моделях нового поколения iPhone. А вот прежние модели iPhone смогут обновляться только через Wi-Fi. 

Согласно имеющимся данным, для загрузки обновлений операционной системы через 5G-сеть пользователям потребуется активировать соответствующий параметр в настройках устройства. Для этого необходимо зайти в меню «Настройки», перейти к изменению параметров сотовой связи и активировать опцию «Разрешить больше данных в 5G». Источник говорит о том, что активация этого параметра способствует повышению качества просматриваемых видео и улучшает изображение во время звонков через FaceTime, а также позволяет сторонним приложениям использовать больше сотовых данных для расширения возможностей при подключении к 5G-сети.   

Источник отмечает, что возможность обновления программной платформы с использованием 5G будет доступна только при активации упомянутого ранее параметра. Все iPhone предыдущих поколений, а также iPhone 12, работающие в сетях LTE, смогут загружать обновления iOS только после установки соединения по Wi-Fi.

В сообщении также подтверждается информация о том, что при использовании iPhone 12 в режиме Dual SIM отсутствует поддержка 5G-соединения для каждой из линий. Это ограничение действует во всех странах кроме Китая. Ожидается, что Apple добавит поддержку 5G в режиме Dual SIM в других регионах в конце этого года.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: iphone 12, apple, 5g, обновления
iphone 12, apple, 5g, обновления
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