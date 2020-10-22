3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостифинансовые новости и аналитикаHuawei запасла столько 7-нм чипов, что с...
Новости Hardware

Huawei запасла столько 7-нм чипов, что сможет снабжать Китай базовыми станциями 5G до конца 2021 года

В 2012 году только треть всей выручки Huawei генерировали продажи на китайском рынке, к прошлому году эта доля достигла двух третей именно из-за американских санкций. В сегменте телекоммуникационного оборудования для сетей 5G компания тоже будет полагаться на внутренний спрос — его она сможет удовлетворять до конца 2021 года.

Источник изображения: Bloomberg

Источник изображения: Bloomberg

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные осведомлённые источники, TSMC снабжала Huawei передовыми 7-нм процессорами HiSilicon Tiangang для базовых станций с конца 2019 года, общее количество отгруженных компонентов превысило 2 млн штук. Этого хватит, по оценкам источников, чтобы снабжать китайских операторов связи базовыми станциями для сетей 5G вплоть до конца 2021 года. С середины сентября TSMC прекратила любые поставки компонентов для нужд Huawei Technologies в соответствии с требованиями американских властей.

Телекоммуникационное оборудование Huawei поэтапно вытесняется из инфраструктурных проектов во многих странах Европы, поэтому компания просто вынуждена будет ориентироваться на внутренний спрос. С другой стороны, китайские сети 5G оказались одними из самых развитых в мире, поэтому вряд ли компании придётся жаловаться на отсутствие рынка сбыта. Увы, ситуация с комплектующими для производства смартфонов не такая радужная — эксперты считают, что имеющиеся запасы компонентов Huawei может исчерпать уже к середине 2021 года, а объёмы продаж смартфонов марки сократятся в пять раз.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Оборудование Huawei и ZTE запретили использовать в сетях 5G в Швеции
Бизнес Huawei по созданию умных городов почти не пострадает от санкций США
TSMC заявила, что говорить о получении лицензии на право работы с Huawei преждевременно
Дональд Трамп помог китайскому производству чипов как никто другой в мире
Электричество от солнечных электростанций стало дешевле, чем от угольных
Вместо Huawei за японскими комплектующими для смартфонов пришли другие фирмы
Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: huawei technologies, huawei, 5g, санкции, сети и коммуникации
huawei technologies, huawei, 5g, санкции, сети и коммуникации
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Гид по выбору монитора в 2020 году: всё только начинается 157
iPhone 12 разряжается за считаные часы при работе в сетях 5G 150
Ryzen 5 5600X уверенно обогнал Core i5-10600K в тестах SiSoftware 115
Представлены неэталонные версии GeForce RTX 3070. Большинство с огромными системами охлаждения 94

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Курс Bitcoin взлетел до максимума за этот год. Всё благодаря PayPal
Представлен «императорский» iPhone 12 Pro с кусочком древнеримского копья за 3 000 000 рублей
Китайские компании во главе с Huawei всеми силами пытаются сорвать сделку NVIDIA и Arm
Флагманский 16-ядерный AMD Ryzen 9 5950X смог автоматически разогнаться выше 5 ГГц
Intel Core i5 и GTX 1060: системные требования стратегии Humankind оказались весьма лояльными
Игрок в Call of Duty: Black Ops Cold War совершил убийство вслепую, используя в качестве контроллера барабаны 2 ч.
«Будто готов к походу в спортзал»: Insomniac показала ещё один альтернативный костюм из Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 2 ч.
Студия-разработчик Death Stranding объявила о наборе в команду новой игры 4 ч.
«Когда важна каждая миллисекунда»: Gears 5 на Xbox Series X станет заметно отзывчивее 5 ч.
Слухи: в GamesRadar обмолвились, что Final Fantasy XVI выйдет уже в следующем году 6 ч.
Моддер добавил в Baldur’s Gate 3 возможность сыграть за гоблина, минотавра и свежевателя разума 6 ч.
Microsoft опубликовала список известных проблем в Windows 10 October 2020 Update 6 ч.
Праздник на улице Fallout: распродажа игр серии на всех платформах и временно бесплатная Fallout 76 7 ч.
Новые костюмы Человека-паука из ремастера Marvel’s Spider-Man появятся и в оригинальной игре 8 ч.
Аналитики: только 10 % компаний, использующих ИИ, получают значительную выгоду от этого 8 ч.
Google научила смарт-дисплеи Nest Hub «ощущать» присутствие владельца 39 мин.
Huawei представила серию флагманов Mate 40: выдающиеся камеры, мощный процессор и цены от 900 евро 46 мин.
Продажи смарт-динамиков в 2021 году будут расти за счёт Китая 2 ч.
«Эльбрус 801-К»: сервер на базе «Эльбрус-8С» с пассивным охлаждением 2 ч.
В России стартовали продажи vivo V20 — первого смартфона на Android 11. Вышла и младшая версия vivo V20 SE 2 ч.
Смарт-часы для киберспорта Garmin Instinct Esports Edition помогут разобраться, когда подгорело, а когда бомбануло 2 ч.
Новая статья: Первые впечатления от Huawei Mate 40 Pro: смартфон с черной дырой 3 ч.
NVIDIA GeForce RTX 3070 протестировали в 3DMark: снова паритет с RTX 2080 Ti 3 ч.
Сделка Intel и SK Hynix пойдёт на пользу остальным производителям флеш-памяти 3 ч.
Игровая мышь Genesis Krypton 550 с перфорированным корпусом весит 70 граммов и стоит 35 евро 4 ч.