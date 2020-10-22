Huawei запасла столько 7-нм чипов, что сможет снабжать Китай базовыми станциями 5G до конца 2021 года

В 2012 году только треть всей выручки Huawei генерировали продажи на китайском рынке, к прошлому году эта доля достигла двух третей именно из-за американских санкций. В сегменте телекоммуникационного оборудования для сетей 5G компания тоже будет полагаться на внутренний спрос — его она сможет удовлетворять до конца 2021 года.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные осведомлённые источники, TSMC снабжала Huawei передовыми 7-нм процессорами HiSilicon Tiangang для базовых станций с конца 2019 года, общее количество отгруженных компонентов превысило 2 млн штук. Этого хватит, по оценкам источников, чтобы снабжать китайских операторов связи базовыми станциями для сетей 5G вплоть до конца 2021 года. С середины сентября TSMC прекратила любые поставки компонентов для нужд Huawei Technologies в соответствии с требованиями американских властей.

Телекоммуникационное оборудование Huawei поэтапно вытесняется из инфраструктурных проектов во многих странах Европы, поэтому компания просто вынуждена будет ориентироваться на внутренний спрос. С другой стороны, китайские сети 5G оказались одними из самых развитых в мире, поэтому вряд ли компании придётся жаловаться на отсутствие рынка сбыта. Увы, ситуация с комплектующими для производства смартфонов не такая радужная — эксперты считают, что имеющиеся запасы компонентов Huawei может исчерпать уже к середине 2021 года, а объёмы продаж смартфонов марки сократятся в пять раз.