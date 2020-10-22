Игровая мышь Genesis Krypton 550 с перфорированным корпусом весит 70 граммов и стоит 35 евро

Бренд Genesis анонсировал мышь игрового уровня Krypton 550, которая будет доступна в чёрном и белом вариантах цветового исполнения. В продажу манипулятор поступит до конца текущего месяца по ориентировочной цене 35 евро.

В новинке задействован оптический датчик PixArt PMW3325, разрешающую способность которого можно «на лету» регулировать в диапазоне от 200 до 8000 точек на дюйм (DPI). Максимальное ускорение составляет 20g, скорость перемещения — до 2,54 м/с.

Мышь выполнена в перфорированном корпусе, за счёт чего обеспечивается небольшой вес — всего 70 г. Габариты составляют 128 × 68 × 42 мм. Для подключения к компьютеру служит 1,8-метровый кабель в оплётке с коннектором USB Type-A.

В общей сложности доступны семь программируемых кнопок. Манипулятор оснащён встроенной памятью для хранения пользовательских настроек. Говорится о совместимости с компьютерами под управлением операционных систем Microsoft Windows, Linux и Android.

Новинка получила многоцветную RGB-подсветку с десятью режимами работы. Основные переключатели Huano, как утверждается, выдерживают до 20 млн срабатываний.