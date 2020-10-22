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Смарт-часы для киберспорта Garmin Instinct Esports Edition помогут разобраться, когда подгорело, а когда бомбануло

Компания Garmin представила умные наручные часы Instinct Esports Edition, разработанные специально для киберспортсменов. Гаджет уже доступен для предварительного заказа по цене 300 долларов США.

Устройство поможет игрокам отслеживать показатели жизнедеятельности организма во время жарких и продолжительных баталий в виртуальном пространстве. В частности, можно контролировать частоту сердечных сокращений, уровень стресса и время, проведённое в игре.

Более того, инструмент STR3AMUP! для ПК позволяет в реальном времени транслировать физические показатели, а также интегрировать их в видеоряд. Это поможет зрителям понять, в каком состоянии в текущий момент находится киберспортсмен.

Часы наделены монохромным дисплеем с разрешением 128 × 128 пикселей, приёмником навигационных систем GPS/ГЛОНАСС, акселерометром, термометром, высотомером и адаптером Bluetooth.

Устройство позволяет анализировать качество сна, а также собирать информацию о самых разнообразных показателях активности.

Новинка заключена в прочный герметичный корпус (10 ATM). Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 14 суток в обычном режиме, 80 часов в игровом режиме и 16 часов при использовании приёмника спутниковой навигации. 

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Рубрики: Новости Hardware, носимая электроника,
Теги: garmin, часы, смарт-часы, носимая электроника, носимые устройства
garmin, часы, смарт-часы, носимая электроника, носимые устройства
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