Сделка Intel и SK Hynix пойдёт на пользу остальным производителям флеш-памяти

Новость о намерениях Intel продать свой бизнес по производству памяти типа NAND южнокорейской компании SK Hynix подогрели интерес инвесторов к акциям некоторых конкурентов, а доводы в пользу роста курса оказались не слишком очевидными. Многие аналитики сходятся во мнении, что консолидация рынка NAND пойдёт на пользу многим его участникам.

О том, что по итогам сделки получат Intel и SK Hynix, уже сообщалось. Первая избавится от бизнеса, который не приносит прибыли, но отвлекает существенные ресурсы. Вторая увеличит свою долю рынка, в какой-то степени защитившись от влияния китайских конкурентов, которые набирают силу пугающими темпами. Самое интересное, что сумма сделки между компаниями задала ориентир для инвесторов при попытке оценить профильные активы других участников рынка.

Эксперты Wedbush, например, оценивают стоимость профильного бизнеса Western Digital Corporation в $14 млрд, а их коллеги из Wells Fargo называют чуть меньшую сумму — $12,4 млрд. В первом случае это позволяет поднять прогноз по курсу акций компании до $62, во втором — до $55. В день объявления сделки Intel и SK Hynix курс акций WDC вырос на 8 % до $41,66. У ценных бумаг сохраняется потенциал роста до 50 %. Конкурирующая KIOXIA недавно отложила публичное размещение акций, а сделка между Intel и SK Hynix тоже задала для этой компании некий ориентир по объёму привлекаемого капитала.

По мнению представителей Wedbush, сделка между Intel и SK Hynix благоприятно повлияет на конкурентов по той причине, что первая ограничит свои капитальные вложения в производство, которое готовит к продаже, а вторая сосредоточится на финансировании покупки новых активов.