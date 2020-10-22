3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостифинансовые новости и аналитикаСделка Intel и SK Hynix пойдёт на пользу...
Новости Hardware

Сделка Intel и SK Hynix пойдёт на пользу остальным производителям флеш-памяти

Новость о намерениях Intel продать свой бизнес по производству памяти типа NAND южнокорейской компании SK Hynix подогрели интерес инвесторов к акциям некоторых конкурентов, а доводы в пользу роста курса оказались не слишком очевидными. Многие аналитики сходятся во мнении, что консолидация рынка NAND пойдёт на пользу многим его участникам.

Источник изображения: Barron's

Источник изображения: Barron's

О том, что по итогам сделки получат Intel и SK Hynix, уже сообщалось. Первая избавится от бизнеса, который не приносит прибыли, но отвлекает существенные ресурсы. Вторая увеличит свою долю рынка, в какой-то степени защитившись от влияния китайских конкурентов, которые набирают силу пугающими темпами. Самое интересное, что сумма сделки между компаниями задала ориентир для инвесторов при попытке оценить профильные активы других участников рынка.

Эксперты Wedbush, например, оценивают стоимость профильного бизнеса Western Digital Corporation в $14 млрд, а их коллеги из Wells Fargo называют чуть меньшую сумму — $12,4 млрд. В первом случае это позволяет поднять прогноз по курсу акций компании до $62, во втором — до $55. В день объявления сделки Intel и SK Hynix курс акций WDC вырос на 8 % до $41,66. У ценных бумаг сохраняется потенциал роста до 50 %. Конкурирующая KIOXIA недавно отложила публичное размещение акций, а сделка между Intel и SK Hynix тоже задала для этой компании некий ориентир по объёму привлекаемого капитала.

По мнению представителей Wedbush, сделка между Intel и SK Hynix благоприятно повлияет на конкурентов по той причине, что первая ограничит свои капитальные вложения в производство, которое готовит к продаже, а вторая сосредоточится на финансировании покупки новых активов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
После сделки с SK Hynix компания Intel сможет экономить до $2 млрд ежегодно
Официально: Intel продаст производство флеш-памяти SK Hynix за $9 млрд
Intel продаст производство флеш-памяти NAND южнокорейской SK Hynix, но оставит себе 3D Xpoint
Дональд Трамп помог китайскому производству чипов как никто другой в мире
Электричество от солнечных электростанций стало дешевле, чем от угольных
Вместо Huawei за японскими комплектующими для смартфонов пришли другие фирмы
Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры, финансовые новости и аналитика,
Теги: western digital, intel, sk hynix, nand-память, аналитика
western digital, intel, sk hynix, nand-память, аналитика
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Гид по выбору монитора в 2020 году: всё только начинается 157
iPhone 12 разряжается за считаные часы при работе в сетях 5G 150
Ryzen 5 5600X уверенно обогнал Core i5-10600K в тестах SiSoftware 115
Представлены неэталонные версии GeForce RTX 3070. Большинство с огромными системами охлаждения 94

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Курс Bitcoin взлетел до максимума за этот год. Всё благодаря PayPal
Представлен «императорский» iPhone 12 Pro с кусочком древнеримского копья за 3 000 000 рублей
Китайские компании во главе с Huawei всеми силами пытаются сорвать сделку NVIDIA и Arm
Флагманский 16-ядерный AMD Ryzen 9 5950X смог автоматически разогнаться выше 5 ГГц
Французы придумали футуристическую полностью электрическую ударную подводную лодку
Игрок в Call of Duty: Black Ops Cold War совершил убийство вслепую, используя в качестве контроллера барабаны 2 ч.
«Будто готов к походу в спортзал»: Insomniac показала ещё один альтернативный костюм из Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 2 ч.
Студия-разработчик Death Stranding объявила о наборе в команду новой игры 4 ч.
«Когда важна каждая миллисекунда»: Gears 5 на Xbox Series X станет заметно отзывчивее 6 ч.
Intel Core i5 и GTX 1060: системные требования стратегии Humankind оказались весьма лояльными 6 ч.
Слухи: в GamesRadar обмолвились, что Final Fantasy XVI выйдет уже в следующем году 6 ч.
Моддер добавил в Baldur’s Gate 3 возможность сыграть за гоблина, минотавра и свежевателя разума 6 ч.
Microsoft опубликовала список известных проблем в Windows 10 October 2020 Update 6 ч.
Праздник на улице Fallout: распродажа игр серии на всех платформах и временно бесплатная Fallout 76 8 ч.
Новые костюмы Человека-паука из ремастера Marvel’s Spider-Man появятся и в оригинальной игре 8 ч.
Sony представила дистанционный пульт для PlayStation 5 с отдельными кнопками для запуска стриминговых сервисов 3 мин.
MТС, Ericsson и «Газпром нефть» протестировали приватную сеть 5G-ready для управления удалёнными производственными объектами 4 мин.
VR-гарнитуры Oculus Quest 2 оказалась намного популярнее, чем ожидали разработчики 8 мин.
Google научила смарт-дисплеи Nest Hub «ощущать» присутствие владельца 51 мин.
Huawei представила серию флагманов Mate 40: выдающиеся камеры, мощный процессор и цены от 900 евро 58 мин.
Продажи смарт-динамиков в 2021 году будут расти за счёт Китая 2 ч.
«Эльбрус 801-К»: сервер на базе «Эльбрус-8С» с пассивным охлаждением 2 ч.
В России стартовали продажи vivo V20 — первого смартфона на Android 11. Вышла и младшая версия vivo V20 SE 2 ч.
Смарт-часы для киберспорта Garmin Instinct Esports Edition помогут разобраться, когда подгорело, а когда бомбануло 2 ч.
Новая статья: Первые впечатления от Huawei Mate 40 Pro: смартфон с черной дырой 3 ч.