В России стартовали продажи vivo V20 — первого смартфона на Android 11. Вышла и младшая версия vivo V20 SE

Компания vivo объявила о старте продаж новых смартфонов V20 Серии — первого в России смартфона на Android 11 vivo V20 и модели vivo V20 SE.

Флагманская модель vivo V20 с первой в мире 44-Мп селфи-камерой с aвтофокусом выходит в продажу 23 октября по цене 29 990 рублей. С первого дня продаж модель можно приобрести по специальной цене 26 990 рублей у официальных партнёров компании и в официальном интернет-магазине vivo.

Новинка оснащена 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем (2400 × 1080 точек) с долей синего света менее чем 7,5 %, получившим сертификат SGS, 8-нм восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 720G, а также 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем ёмкостью 128 Гбайт.

Фронтальная 48-Мп Ultra HD-камера смартфона с режимом автофокусировки (AF) позволяет фокусироваться на объекте съёмки с расстояния от 15 см. Благодаря функции стабилизации изображения Steadiface пользователь сможет создавать ролики без размытых кадров. Основная камера смартфона базируется на трёх модулях с разрешением 64, 8 и 2 Мп м обладает поддержкой нового ночного режима, при использовании которого специальные фильтры извлекают из темноты детали, скрытые от глаз.

Смартфон оснащён мощной батареей ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки FlashCharge 33 Вт, позволяющей за полчаса восполнить заряд батареи до 65 %.

В vivo V20 также есть чип NFC, с помощью которого можно оплачивать покупки в магазинах, а также скопировать информацию с карт доступа, что позволит открывать двери с помощью смартфона.

Смартфон vivo V20 будет доступен в цветовых вариантах «Таинственная полночь» и «Красочный закат».

Вторая новинка — vivo V20 SE — поступит в продажу 23 октября в цветах «Графитовый чёрный» и «Ясное небо» по цене 23 990 рублей. С первого дня продаж модель можно будет приобрести по специальной цене 19 990 рублей у официальных партнёров компании и в официальном интернет-магазине vivo.

Vivo V20 SE получил 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей Halo FullView с разрешением 1080P, занимающий 90,12 % фронтальной поверхности корпуса. Он способен отображать более 16 млн оттенков благодаря покрытию палитры NTSC в 103 %, контрастность составляет 2 000 000:1. Яркость дисплея автоматически подстраивается под условия освещения.

Смартфон оснащён 16-Мп фронтальной камерой с ночным режимом для селфи и тройной тыльной камерой с основным 48 Мп-сенсором и искусственным интеллектом.

Спецификации vivo V20 SE также включают восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 665, 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт флеш-памяти, чип NFC и аккумулятор ёмкостью 4100 мА·ч с поддержкой 33-ваттной зарядки FlashCharge с 8 уровнями защиты.

При разговоре по смартфону окружающий шум устраняется с помощью двух микрофонов, алгоритма шумоподавления и искусственного интеллекта. Vivo V20 SE работает под управлением Funtouch OS 11 на базе Android 10. Его масса составляет 171 г, а толщина — всего 7,83 мм.