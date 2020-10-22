3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиэкспресс-тестыNVIDIA GeForce RTX 3070 протестировали в...
Новости Hardware

NVIDIA GeForce RTX 3070 протестировали в 3DMark: снова паритет с RTX 2080 Ti

Ресурс VideoCardz опубликовал вслед за оценкой производительности в Ashes of the Singularity дополнительные независимые тесты грядущей видеокарты GeForce RTX 3070. Похоже, ускоритель на базе 8-нм чипа Ampere GA104 будет действительно близок к GeForce RTX 2080 Ti, флагману последнего поколения на базе архитектуры Turing.

Журналисты общались со многими обозревателями, у которых на руках уже есть RTX 3070, и, похоже, новая модель будет слегка быстрее 2080 Ti в играх, предлагая при этом аналогичную производительность в существующих синтетических тестах. Многим энтузиастам не нравится 3DMark, но этот инструмент — самый простой и быстрый способ сравнить производительность между видеокартами.

Согласно утечке, GeForce RTX 3070 набирает 8749 баллов по оценке графики в тесте Fire Strike Ultra и 17 115 баллов в Fire Strike Extreme. В Time Spy Extreme карта набирает 6 907 баллов и 13 945 в базовой предустановке Performance. В тесте трассировки лучей DX12 под названием Port Royal видеокарта получила 8324 балла. В целом все показатели, если судить по сайту 3DMark, находятся в районе средних оценок производительности для RTX 2080 Ti (где-то больше, а где-то меньше).

Все тесты проводились на видеокарте с эталонными тактовыми частотами и стандартным TDP в 220 Вт. NVIDIA GeForce RTX 3070 оснащена графическим процессором GA104 с 5888 ядрами CUDA. RTX 3070 имеет 8 Гбайт памяти GDDR6, работающей через 256-битную шину (пропускная способность — 448 Гбайт/с). На бумаге RTX 3070 имеет больше ядер CUDA, ROP и ядер RT, чем RTX 2080 Ti, но при этом отличается существенно более низкой пропускной способностью памяти, объём которой тоже меньше. NVIDIA уже опубликовала ранее внутренние тесты производительности RTX 3070, которые сотрудники VideoCardz собрали в удобном сравнительном графике:

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Слухи: NVIDIA передумала выпускать GeForce RTX 3070 и RTX 3080 с удвоенным объёмом памяти
Представлены неэталонные версии GeForce RTX 3070. Большинство с огромными системами охлаждения
Слухи: NVIDIA удвоит объём памяти у GeForce RTX 3070 и RTX 3080 уже в декабре
Российский ретейлер извинился за отсутствие GeForce RTX 3080 в продаже и пообещал улучшение ситуации к ноябрю
Первые независимые тесты GeForce RTX 3090: всего на 10 % производительнее GeForce RTX 3080
NVIDIA исправила ошибки в дизайне GeForce RTX 3080 и RTX 3090 новым драйвером, но понравилось это не всем
Рубрики: Новости Hardware, видеокарты, экспресс-тесты,
Теги: nvidia, ampere, geforce, 3dmark, geforce rtx 3070
nvidia, ampere, geforce, 3dmark, geforce rtx 3070
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Гид по выбору монитора в 2020 году: всё только начинается 160
iPhone 12 разряжается за считаные часы при работе в сетях 5G 150
Ryzen 5 5600X уверенно обогнал Core i5-10600K в тестах SiSoftware 116
Представлены неэталонные версии GeForce RTX 3070. Большинство с огромными системами охлаждения 95

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Курс Bitcoin взлетел до максимума за этот год. Всё благодаря PayPal
Представлен «императорский» iPhone 12 Pro с кусочком древнеримского копья за 3 000 000 рублей
Китайские компании во главе с Huawei всеми силами пытаются сорвать сделку NVIDIA и Arm
Флагманский 16-ядерный AMD Ryzen 9 5950X смог автоматически разогнаться выше 5 ГГц
NVIDIA GeForce RTX 3070 протестировали в 3DMark: снова паритет с RTX 2080 Ti
Игрок в Call of Duty: Black Ops Cold War совершил убийство вслепую, используя в качестве контроллера барабаны 2 ч.
«Будто готов к походу в спортзал»: Insomniac показала ещё один альтернативный костюм из Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 2 ч.
Студия-разработчик Death Stranding объявила о наборе в команду новой игры 5 ч.
«Когда важна каждая миллисекунда»: Gears 5 на Xbox Series X станет заметно отзывчивее 6 ч.
Intel Core i5 и GTX 1060: системные требования стратегии Humankind оказались весьма лояльными 6 ч.
Слухи: в GamesRadar обмолвились, что Final Fantasy XVI выйдет уже в следующем году 6 ч.
Моддер добавил в Baldur’s Gate 3 возможность сыграть за гоблина, минотавра и свежевателя разума 6 ч.
Microsoft опубликовала список известных проблем в Windows 10 October 2020 Update 7 ч.
Праздник на улице Fallout: распродажа игр серии на всех платформах и временно бесплатная Fallout 76 8 ч.
Новые костюмы Человека-паука из ремастера Marvel’s Spider-Man появятся и в оригинальной игре 8 ч.
За сотрудничество с китайцами UMC заплатит США штраф в размере $60 млн 6 мин.
Sony представила дистанционный пульт для PlayStation 5 с отдельными кнопками для запуска стриминговых сервисов 15 мин.
MТС, Ericsson и «Газпром нефть» протестировали приватную сеть 5G-ready для управления удалёнными производственными объектами 16 мин.
VR-гарнитуры Oculus Quest 2 оказалась намного популярнее, чем ожидали разработчики 20 мин.
Google научила смарт-дисплеи Nest Hub «ощущать» присутствие владельца 2 ч.
Huawei представила серию флагманов Mate 40: выдающиеся камеры, мощный процессор и цены от 900 евро 2 ч.
Продажи смарт-динамиков в 2021 году будут расти за счёт Китая 2 ч.
«Эльбрус 801-К»: сервер на базе «Эльбрус-8С» с пассивным охлаждением 2 ч.
В России стартовали продажи vivo V20 — первого смартфона на Android 11. Вышла и младшая версия vivo V20 SE 2 ч.
Смарт-часы для киберспорта Garmin Instinct Esports Edition помогут разобраться, когда подгорело, а когда бомбануло 2 ч.