NVIDIA GeForce RTX 3070 протестировали в 3DMark: снова паритет с RTX 2080 Ti

Ресурс VideoCardz опубликовал вслед за оценкой производительности в Ashes of the Singularity дополнительные независимые тесты грядущей видеокарты GeForce RTX 3070. Похоже, ускоритель на базе 8-нм чипа Ampere GA104 будет действительно близок к GeForce RTX 2080 Ti, флагману последнего поколения на базе архитектуры Turing.

Журналисты общались со многими обозревателями, у которых на руках уже есть RTX 3070, и, похоже, новая модель будет слегка быстрее 2080 Ti в играх, предлагая при этом аналогичную производительность в существующих синтетических тестах. Многим энтузиастам не нравится 3DMark, но этот инструмент — самый простой и быстрый способ сравнить производительность между видеокартами.

Согласно утечке, GeForce RTX 3070 набирает 8749 баллов по оценке графики в тесте Fire Strike Ultra и 17 115 баллов в Fire Strike Extreme. В Time Spy Extreme карта набирает 6 907 баллов и 13 945 в базовой предустановке Performance. В тесте трассировки лучей DX12 под названием Port Royal видеокарта получила 8324 балла. В целом все показатели, если судить по сайту 3DMark, находятся в районе средних оценок производительности для RTX 2080 Ti (где-то больше, а где-то меньше).

Все тесты проводились на видеокарте с эталонными тактовыми частотами и стандартным TDP в 220 Вт. NVIDIA GeForce RTX 3070 оснащена графическим процессором GA104 с 5888 ядрами CUDA. RTX 3070 имеет 8 Гбайт памяти GDDR6, работающей через 256-битную шину (пропускная способность — 448 Гбайт/с). На бумаге RTX 3070 имеет больше ядер CUDA, ROP и ядер RT, чем RTX 2080 Ti, но при этом отличается существенно более низкой пропускной способностью памяти, объём которой тоже меньше. NVIDIA уже опубликовала ранее внутренние тесты производительности RTX 3070, которые сотрудники VideoCardz собрали в удобном сравнительном графике: